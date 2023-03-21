Обвинувачення вимагало продовжити тримання під вартою. Також ВАКС відхилив клопотання про відвід судді Ярослава Шкодіна.
До теми Лозинського відправили під цілодобовий домашній арешт
Деталі справи Лозинського
Раніше в НАБУ встановили, що рідна сестра судді Шкодіна – Ірина, співавторка низки наукових робіт іншого фігуранта у справі – заступника директора з управління проєктами держінституту "УкрНДІводоканалпроект" Максима Бабенка. Саме для цього інституту, за версією слідства, закуповували обладнання, за яке Лозинський нібито отримав хабар.
Роль Бабенка у справі ще встановлюється. Також рідна сестра судді працює та товаришує з дружиною Бабенка, стверджують детективи. І вважають, що родичка судді може бути зацікавленою у непритягненні Бабенка відповідальності.
17 лютого Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила скаргу прокурорів і призначила ексзаступникові міністра розвитку громад та територій України Василю Лозинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливість внести заставу у розмірі 50 мільйонів гривень.
Що відомо про справу Лозинського
- Слідство заявило, що колишньому першому заступнику голови Міністерства розвитку громад та ексвиконувачу обов'язків голови відомства Василю Лозинському підприємець запропонував купити в його компанії пересувні котельні за завищеними цінами за прямими договорами. Тобто поза конкурсом.
- За попередніми даним, Лозинський залучив двох осіб, які допомогли йому підготувати пропозицію для міністерства з цінами, що на 25 – 30% дорожчі за ринкові. За даними НАБУ, Лозинський хотів натомість отримати 7 – 10% від суми контракту.
- Перший транш у вигляді 400 тисяч доларів передали довіреній особі Лозинського у Львові. Згодом Лозинського та ще чотирьох підозрюваних затримали.
- Суд вже арештував підприємця Сергія Кривого. За даними "УП" також мовиться про Романа Кітнера.
- Колишній заступник керівника Мінрегіону Лозинський заявив, що не погоджується з обвинуваченням й заперечив отримання хабаря у розмірі 400 тисяч доларів.