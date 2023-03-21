Обвинувачення вимагало продовжити тримання під вартою. Також ВАКС відхилив клопотання про відвід судді Ярослава Шкодіна.

До теми Лозинського відправили під цілодобовий домашній арешт

Деталі справи Лозинського

Раніше в НАБУ встановили, що рідна сестра судді Шкодіна – Ірина, співавторка низки наукових робіт іншого фігуранта у справі – заступника директора з управління проєктами держінституту "УкрНДІводоканалпроект" Максима Бабенка. Саме для цього інституту, за версією слідства, закуповували обладнання, за яке Лозинський нібито отримав хабар.

Роль Бабенка у справі ще встановлюється. Також рідна сестра судді працює та товаришує з дружиною Бабенка, стверджують детективи. І вважають, що родичка судді може бути зацікавленою у непритягненні Бабенка відповідальності.

17 лютого Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила скаргу прокурорів і призначила ексзаступникові міністра розвитку громад та територій України Василю Лозинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливість внести заставу у розмірі 50 мільйонів гривень.

Що відомо про справу Лозинського