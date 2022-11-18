Не было бы войны, самолеты не сбивали бы – политолог прокомментировал первые приговоры по делу MH17

Международный суд в Нидерландах признал Гиркина, Дубинского и Харченко виновными в уничтожении боинга MH17 и принял решение, что они должны компенсировать ущерб родственникам погибших. Впрочем, непонятно в какой почтовый ящик бросать письмо, чтобы боевики его получили.

А об исполнении террористами решения суда и речь не идет. Об этом 24 каналу рассказал общественный деятель и политический эксперт Валерий Клочок.

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"Не было бы войны – самолеты не сбивали бы"

По его мнению, досадным является тот факт, что Международный суд в Нидерландах, который считают образцом справедливости, принимает подобные решения. Понятно, что суд руководствовался имеющейся базой доказательств, но самое главное доказательство, не требующее подтверждения – это то, что Россия начала войну против Украины.

"Во всех бедах виновата Россия. Это нужно зафиксировать и не проводить аналогий или что-то пытаться доказать", – подчеркнул Клочок.

Это по умолчанию – не было бы войны – не было бы сбивания самолетов и не падали ракеты на территории Польши или Молдовы,

– подчеркнул политический эксперт.

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