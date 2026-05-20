Миндич подал в суд на Зеленского и требует отменить санкции

Фигурант дела "Мидас" Тимур Миндич подал иск в Кассационный административный суд. Дело касается санкций, которые наложил Владимир Зеленский на него.

Об этом стало известно из данных на сайте Судебной власти Украины.

Что известно об иске, который подал Миндич в суд?

Тимур Миндич обратился в Кассационный административный суд с требованием признать указ президента о санкциях против него незаконным и отменить наложенные ограничения.

Ответчиком указан президент Владимир Зеленский. Среди третьих лиц по делу – Кабинет Министров Украины, СНБО и Министерство экономики.

Кассационный административный суд уже назначил заявление к рассмотрению. 14 мая был определен состав коллегии, которая будет рассматривать дело.



Иск Миндича об отмене санкций, которые наложил на него президент Украины / Скриншот с сайта Судебной власти Украины

24 Канал также обратился в Офис Президента с просьбой отреагировать на иск, который Тимур Миндич подал на Владимира Зеленского. В ОП заявили, что не комментируют действия подсанкционного бизнесмена.

Что известно о деле "Мидас"?

В ноябре 2025 года НАБУ и САП сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в энергетической сфере, которая получила название "Мидас". По данным следствия, участники организации наладили систему получения "откатов" от компаний-контрагентов "Энергоатома" за заключение контрактов, избежание блокировки платежей и сохранения статуса поставщиков.

Правоохранители заявили, что фигуранты схемы имели влияние на кадровые решения, закупки и финансовые потоки в энергетической отрасли. Среди участников дела НАБУ назвало бизнесмена Тимура Миндича, члена НКРЭКУ Сергея Пушкаря, экс-советника министра энергетики Игоря Миронюка и бывшего топ-чиновника "Энергоатома" Дмитрия Басова.

Сам Миндич выехал из Украины за несколько часов до проведения обысков. В ГПСУ позже отметили, что бизнесмен покинул территорию Украины на законных основаниях.

Уже 13 ноября Владимир Зеленский ввел санкции против Тимура Миндича и Александра Цукермана из-за подозрений в "отмывании" денег по делу о хищении в Энергоатоме. Санкции охватывают полный перечень ограничений, в частности блокирование активов, запрет на вывод капиталов, запрет участия в приватизации и тому подобное.

Сейчас Тимур Миндич находится в Израиле. В то же время СМИ продолжают обнародовать новые части "пленок Миндича", где выплывают новые детали дела и фамилии.