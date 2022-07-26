Троица без Литвина не полная, – политолог о подозрениях экс-министрам за Харьковские соглашения

Не только бывшие министры иностранных дел и юстиции должны нести ответственность за подписание Харьковских соглашений. Свою лепту в их ратификацию внес и Владимир Литвин.

Об этом заявил 24 каналу политолог Николай Давыдюк. По его словам, Литвин, как тогдашний председатель Верховной Рады, ставил эти соглашения на голосование.

Кстати В Одессе россияне, вероятно, пытались уничтожить ключевую угрозу для своих кораблей, – разведка

Кто должен отвечать за Харьковские соглашения

Давидюк считает, что к ответственности должны быть привлечены все бывшие чиновники, причастные к подготовке и ратификации Харьковских соглашений.

Я думаю, Литвина оставили на десерт, наверное. Явно эта троица без него неполна,

– отметил политолог.

Он отметил, что бывший руководитель МИД Константин Грищенко занимался вопросом заключения этих соглашений, а экс-министр юстиции Александр Лавринович их ратифицировал. А Литвин хоть и пытался избежать, но после звонка Януковича все же поставил Харьковские соглашения на голосование.

Поэтому, уверен Давидюк, Литвин должен отвечать как бывший спикер парламента, который тогда подыгрывал враждебному нам государству. То же касается и всех кадров Януковича.

Николай Давидюк рассказал о Литвине и Харьковских соглашениях: смотрите видео

"На каждого было какое-то дело"

Политолог отметил, что у тогдашней власти к каждому, кто был так или иначе причастен к Харьковским соглашениям, был свой подход.

Ну шантаж. Понятно, что на каждого было какое-то дело,

– объяснил он.

По словам Давидюка, кого-то шантажировали для продвижения этих соглашений, кто-то получил деньги, а некоторые были мотивированы политическими перспективами.

Сегодня всех этих негодяев нужно привлекать к ответственности. Война – лучшее время, чтобы очистить государство,

– подчеркнул политолог.

По его мнению, сейчас нужно бросать всех российских агентов в тюрьмы. Ведь в 2014 году их уже выбрасывали в свалки, однако это не сработало.

Последствия подписания Харьковских соглашений

Давидюк подчеркнул, что в результате подписания Харьковских соглашений пострадало государство Украины.

Они потом привели к оккупации Крыма, к кампании на Донбассе и дальнейшим атакам на Украину,

– отметил он.

По словам политолога, если бы тогда их не подписали, то сейчас у нас не было бы такой ситуации.

Что известно о расследовании по Харьковским соглашениям

Подозреваемые по делу о Харьковских соглашениях Александр Лавринович и Константин Грищенко скрылись за границу. 25 июля им сообщили о подозрении в государственной измене.

Ранее суд разрешил спецдосудебное расследование в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича из-за подписания Харьковских соглашений в пользу России.

Также суд дал разрешение на осуществление досудебного расследования по этому делу в отношении бывшего премьер-министра Украины времен Януковича Николая Азарова.

К теме – СБУ разоблачила масштабные дела россиян по референдуму: смотрите видео

Харьковские соглашения были заключены Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым в апреле 2010 года. Согласно им, срок пребывания черноморского флота России в Севастополе был продлен на 25 лет в обмен на скидку на газ.