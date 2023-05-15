"Я действовал в пределах своих полномочий": суд рассмотрел апелляцию экс-разведчика Червинского

Киевский апелляционный суд оставил бывшего разведчика Романа Червинского под стражей. Подозреваемый хотел взять на поруки, однако суд отклонил такое предложение.

В понедельник, 15 мая, суд рассмотрел апелляцию экс-разведчика. Его подозревают в превышении власти из-за проведения запрещенной спецоперации по угон российского самолета.

К теме Способен на подвиг, но и на авантюру, – экс-глава ГУР об арестованном офицере Червинском

Червинского оставили под стражей

Заседание суда состоялось в закрытом режиме – журналистов и слушателей на него не допустили. Правоохранители впоследствии объяснили, что в деле есть информация о военных операциях и армии.

Червинский вместе с адвокатами подал апелляционную жалобу на отмену ареста. Сторона защиты ссылалась на то, что с начала полномасштабного вторжения полковник Червинский добровольно мобилизовался. К тому же он имеет троих несовершеннолетних детей, жену и мать. По словам адвокатов, риски для суда отсутствуют, а обвинения вроде бы необоснованны.

Также народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев предлагал взять Червинского на поруки. Однако суд отказал ему, а других желающих взять на поруки тоже слушать не стали.

Суд оставил бывшего экс-разведчика под стражей.

Сам Червинский в комментарии изданию "Радио Свобода" заявил, что не считает себя виновным и делал все для защиты Украины.

Я понимаю – действовал в пределах своих полномочий, ничего не нарушал. И действовал в интересах Украины и ее защиты,

– заявил Червинский.

Дело о похищении российского самолета