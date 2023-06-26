"Никаких извинений": Пригожин остается под следствием по делу о мятеже

Главарь ППК "Вагнер" Евгений Пригожин все еще находится под следствием по делу о мятеже. Дело против него не закрыли.

Об этом пишут РосСМИ со ссылкой на Генпрокуратуру, информирует 24 Канал. Отметим, что ранее спикер Путина Песков сказал, что дело закрыто.

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Отмечают, что на утро 26 июня уголовное дело об организации вооруженного мятежа (статья 279 Уголовного кодекса), главным фигурантом которой Пригожин, не прекращено и продолжает расследоваться следователем следственного управления ФСБ России.

Так что Пригожина очевидно в очередной раз обманули – никаких "гарантий безопасности" ни ему, ни его наемникам не будет и тем более извинений. Путин не забудет Красиво мятежа.

Кратко о мятеже Пригожина

23 июня российская армия обстреляла лагерь "вагнеровцев". В ответ вожак ПИК объявил о марше на Москву. А ФСБ обвинила его в вооруженном мятеже.

По итогам переговоров ПИК "Вагнера" прекратила марш, наемники должны были вернуться в свои полевые лагеря.

Пока неизвестно, где находится Пригожин. Согласно договоренностям, главарь "вагнеровцев" должен будет уехать в Беларусь.

. Дело против главаря ППК "Вагнера" Евгения Пригожина было возбуждено 23 июня из-за организованного им мятежа в России. После переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси было заявлено, что уголовное преследование против первого будет прекращено.