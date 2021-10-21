Дело против ветерана, который с гранатой пробовал захватить Кабмин, передали в суд

Печерская окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении 43-летнего ветерана АТО Владимира Прохнича. В августе он угрожал взорвать гранату в помещении Кабинета Министров.

Прохнича вскоре будут судить

В суд направили обвинительный акт по трем статьям. Речь идет о незаконном лишении свободы с применением оружия, захвате государственного здания и незаконном хранении боевых припасов.

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Во время досудебного расследования подозреваемый объяснил свои действия острой реакцией на сложные жизненные обстоятельства и искренне покаялся,

– рассказали в прокуратуре.

По результатам стационарной судебно-психиатрической экспертизы мужчину признали вменяемым. Сейчас он находится под стражей.

Что известно о попытке взорвать Кабмин

Инцидент произошел утром 4 августа.

Прохнич пришел с гранатой в руках к зданию правительства.

Мужчина угрожал взорвать ее и требовал, чтобы его впустить внутрь.

Сдаться правоохранителям ветерана убедил его друг. Он рассказал, что нападавший на самом деле человек с сильным духом, а на его поведение могли повлиять ранения, которые он получил на войне. Вероятно, речь идет о минно-взрывной травме и сотрясении головного мозга.

Теперь Прохничу грозит заключение сроком на 15 лет.