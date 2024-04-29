Суд избрал меры пресечения другим подозреваемым по делу Сольского
На днях министру аграрной политики Николаю Сольскому вручили подозрение по факту присвоения государственных земель. Сейчас судьи Высшего антикоррупционного суда избрали меры пресечения еще трем подозреваемым по этому делу.
Сольскому вручили подозрение в завладении государственной землей стоимостью 291 миллион гривен. Также его уличили в попытке завладения землей еще на 190 миллионов.
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Подозревают в незаконном завладении государственной землей
Как сообщили днем, 29 апреля, в САП, следственные судьи ВАКС применили меры пресечения еще к трем подозреваемым по делу о завладении землей на Сумщине площадью около 2,5 тысячи гектаров стоимостью 291 миллион гривен и попытки завладения землей площадью около 3,3 тысячи гектаров еще на 190 миллионов гривен
Согласно решению судей:
- к одному из соорганизаторов применена мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 30 миллионов гривен;
- к одному из пособников – содержание под стражей с залогом в 5 миллионов гривен;
- к другому пособнику – залог в размере 7,5 миллиона гривен.
Напомним, что лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Что известно о деле Сольского: основное
- Преступная группа действовала в 2017 – 2021 годах. В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) раскрыли, как "работали" преступники и какие роли выполняли участники схемы. Сольский, кстати, обвинения отрицает и заявляет, что подозрение ошибочно.
- По данным следствия, в 2017 году Сольский, который был владельцем ряда сельхозкомпаний, решил завладеть землей в пользу частного агрохолдинга. Речь об участках, которые находились в использовании двух госпредприятий в Сумской области.
- Среди них – ГП "Надежда" и "Искра", за которыми еще в 1953 году было закреплено около 5800 гектаров земли. Им предъявили обвинения по статьям о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.
- В то же время Сольский написал заявление об отставке. Документ датирован 25 апреля, то есть заявление написано уже после объявления Сольскому подозрения в коррупции.
- Утром 26 апреля ВАКС избрал меру пресечения Сольскому – содержание под стражей с возможностью внесения залога. За министра Сольского уже внесли залог. Его размер составил более 75 миллионов гривен. Экс-министр аграрной политики вышел из СИЗО.