ВАКС оставил под стражей экс-главу Хмельницкой МСЭК Татьяну Крупу, но уменьшил размер залога

Апелляционная палата ВАКС оставила под стражей бывшего главного врача Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу. Однако подозреваемой уменьшили размер залога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда. В понедельник, 31 марта, там рассмотрели жалобу стороны защиты на постановление следственного судьи от 20 марта.

Смотрите также Татьяна Крупа в шаге от свободы: как врач заработала миллиарды на "инвалидности" прокуроров

Что известно о решении суда

По результатам рассмотрения, коллегия судей частично удовлетворила апелляционную жалобу. Предыдущее решение следственного суда ВАКС отменили – по новому постановлению фигурантке уменьшили размер залога до 130 миллионов гривен.

Решение вступило в законную силу с момента объявления, оно не подлежит и обжалованию в кассационном порядке.

Напомним, по данным следствия, Татьяну Крупу подозревают в незаконном обогащении. Прокуратура принимает меры для поиска и наложения ареста на средства и недвижимое имущество в Украине и за ее пределами. Однако их конфискация возможна только по решению суда.