Дело Игоря Мазура в подвешенном состоянии, – посол

Основанием для возвращения Игоря Мазура в Украину стал его статус в общей системе Интерпола, который был заблокирован до дальнейшего выяснения ситуации.

Сейчас дело находится в "подвешенном состоянии", об этом сказал посол Украины в Польше Андрей Дещица, пишет Укринформ.

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Дещица отметил, что Украина "ответила так же гибридно, как это сделала Россия", подавая Мазура в розыск по линии Интерпола.

Дещица отметил, что выезд Мазура в Украину не означает закрытие дела. Это окончательно будет решать прокурор, который ведет это дело в Окружной прокуратуре Люблина.

Только он может принять решение: развивать это дело дальше и передавать материалы в суд или нет,

– отметил он.

Так, украинская сторона убеждает польских коллег в том, что дело Мазура – надуманное.

Окружная прокуратура Люблина продолжит изучать это дело.

Польская прокуратура потребовала документы по Мазуру от России, а украинская прокуратура, со своей стороны, предоставила им информацию, которую украинское представительство Интерпола передало в генеральный секретариат этой организации.

Что известно о деле Игоря Мазура