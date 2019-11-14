Дело Игоря Мазура в подвешенном состоянии, – посол
Основанием для возвращения Игоря Мазура в Украину стал его статус в общей системе Интерпола, который был заблокирован до дальнейшего выяснения ситуации.
Сейчас дело находится в "подвешенном состоянии", об этом сказал посол Украины в Польше Андрей Дещица, пишет Укринформ.
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Дещица отметил, что Украина "ответила так же гибридно, как это сделала Россия", подавая Мазура в розыск по линии Интерпола.
Дещица отметил, что выезд Мазура в Украину не означает закрытие дела. Это окончательно будет решать прокурор, который ведет это дело в Окружной прокуратуре Люблина.
Только он может принять решение: развивать это дело дальше и передавать материалы в суд или нет,
– отметил он.
Так, украинская сторона убеждает польских коллег в том, что дело Мазура – надуманное.
Окружная прокуратура Люблина продолжит изучать это дело.
Польская прокуратура потребовала документы по Мазуру от России, а украинская прокуратура, со своей стороны, предоставила им информацию, которую украинское представительство Интерпола передало в генеральный секретариат этой организации.
Что известно о деле Игоря Мазура
- 9 ноября в Польше задержали добровольца, ветерана войны на Донбассе, работника Секретариата уполномоченного Совета по правам человека Игоря Мазура (позывной "Тополь"). Он должен был посетить официальное мероприятие по приглашению польской стороны, однако пограничники задержали его по запросу России через Интерпол.
- Как пояснила вицеспикер Сейма Польши Малгожата Гошевская, задержание Мазура - лишь техническое выполнение Польшей международных обязательств и украинец "стал жертвой действий восточных соседей", которые внесли его в базу Интерпола. По ее словам, Мазура внесли в реестр задержаний Интерпола российские спецслужбы.
- Следственный комитет РФ, который подал украинца в международный розыск – мол, тот участвовал в боях в Первой чеченской войне против федеральных российских войск.
- До Мазура сначала не допускали никого из украинских дипломатических представителей в Польше. Однако впоследствии консул Украины в Люблине Юрий Кучерявый все же провел с ним встречу. А на следующий день, 10 ноября, Мазура уже отпустили на поруки украинского диппредставника.
- 13 ноября Игорь Мазур вернулся в Украину.