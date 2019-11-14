Справа Ігоря Мазура в підвішеному стані, – посол

Підставою для повернення Ігоря Мазура в Україні став його статус в загальній системі Інтерполу, який був заблокований до подальшого з’ясування ситуації.

Наразі справа перебуває у "підвішеному стані", про це сказав посол України в Польщі Андрій Дещиця, пише Укрінформ.

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Дещиця зазначив, що Україна "відповіла так само гібридно, як це зробила Росія", подаючи Мазура в розшук по лінії Інтерполу.

Дещиця зазначив, що виїзд Мазура в Україну не означає закриття справи. Це остаточно вирішуватиме прокурор, який веде цю справу в Окружній прокуратурі Любліна.

Лише він може прийняти рішення: розвивати цю справу далі і передавати матеріали до суду чи ні,

– зазначив він.

Так, українська сторона переконує польських колег в тому, що справа Мазура – надумана. Окружна прокуратура Любліна продовжить вивчати цю справу.

Польська прокуратура зажадала документи по Мазуру від Росії, а українська прокуратура, зі свого боку, надала їм інформацію, яку українське представництво Інтерполу передало в генеральний секретаріат цієї організації.

Що відомо про справу Ігоря Мазура