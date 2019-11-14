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      Справа Ігоря Мазура в підвішеному стані, – посол

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      Інтерпол не закрив справу Ігоря Мазура, — посол
      Інтерпол не закрив справу Ігоря Мазура, — посол / Фейсбук-сторінка Людмили Денісової

      Підставою для повернення Ігоря Мазура в Україні став його статус в загальній системі Інтерполу, який був заблокований до подальшого з’ясування ситуації.

      Наразі справа перебуває у "підвішеному стані", про це сказав посол України в Польщі Андрій Дещиця, пише Укрінформ.

      Знайте більше: Ігор "Тополя" Мазур дав пресконференцію у Польщі: головні тези

      Дещиця зазначив, що Україна "відповіла так само гібридно, як це зробила Росія", подаючи Мазура в розшук по лінії Інтерполу.

      Дещиця зазначив, що виїзд Мазура в Україну не означає закриття справи. Це остаточно вирішуватиме прокурор, який веде цю справу в Окружній прокуратурі Любліна.

      Лише він може прийняти рішення: розвивати цю справу далі і передавати матеріали до суду чи ні,
      – зазначив він.

      Так, українська сторона переконує польських колег в тому, що справа Мазура – надумана. Окружна прокуратура Любліна продовжить вивчати цю справу.

      Польська прокуратура зажадала документи по Мазуру від Росії, а українська прокуратура, зі свого боку, надала їм інформацію, яку українське представництво Інтерполу передало в генеральний секретаріат цієї організації.

      Що відомо про справу Ігоря Мазура

      • 9 листопада у Польщі затримали добровольця, ветерана війни на Донбасі, працівника Секретаріату уповноваженого Ради з прав людини Ігоря Мазура (позивний "Тополя"). Він мав відвідати офіційний захід на запрошення польської сторони, проте прикордонники затримали його на запит Росії через Інтерпол.
      • Як пояснила віцеспікерка Сейму Польщі Малґожата Ґошєвська, затримання Мазура – лише технічне виконання Польщею міжнародних зобов'язань і українець "став жертвою дій східних сусідів", які внесли його до бази Інтерполу. За її словами, Мазура внесли до реєстру затримань Інтерполу російські спецслужби.
      • Слідчий комітет РФ, який подав українця у міжнародний розшук – мовляв, той брав участь у боях у Першій чеченській війні проти федеральних російських військ.
      • До Мазура спершу не допускали нікого з українських дипломатичних представників у Польщі. Проте згодом консул України в Любліні Юрій Кучерявий усе ж провів з ним зустріч. А наступного дня, 10 листопада, Мазура вже відпустили на поруки українського диппредставника. 
      • 13 листопада Ігор Мазур повернувся до України.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Інтерпол Новини Польщі Ігор Мазур
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