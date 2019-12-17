Дело об убийстве Шеремета: полиция опровергает несоответствие экспертиз

Информация о несоответствии экспертиз по делу убийства журналиста Павла Шеремета не соответствует действительности, заявили в полиции. Следствие настаивает на недопущении искажения и распространении недостоверных данных в информационном пространстве.

В полиции сообщили, что эксперт из Великобритании Иван Бирч еще до назначения экспертизы определял, пригодное для исследования видео, изъятое с камер наблюдения на месте взрыва авто Шеремета. Для проведения этого анализа эксперту предоставили ограниченный фрагмент видео. Просмотрев его, Бирч предварительно предположил, что все изображенные женщины на видео могут быть одним и тем же лицом.

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Однако следователи назначили необходимые экспертизы, когда получили достаточное количество видеозаписей с нескольких камер, на которых были зафиксированы предполагаемые организаторы и исполнители преступления.

Проводили эти экспертизы специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которые официально привлекли к исследованиям Бирча. В официальных выводах эксперты указывают на то, что на записях фигурировали разные женщины. Эти результаты исследований приобщены к материалам уголовного производства и стали частью доказательной базы, подчеркнули в полиции.

Что писали об этих экспертизах СМИ

Журналисты "Следствие. Инфо" писали, что авторы экспертизы по делу об убийстве Шеремета подписали выводы, которые противоречат друг другу. Так, психологическая экспертиза утверждает, что люди на видео идентичны, портретная экспертиза не может назвать их идентичными, а экспертиза ходьбы считает доказательства "условно-достаточными".

В частности, в заключении одного из экспертов говорится, что все действия по подготовке и взрыва автомобиля Шеремета могла делать одна женщина. Полиция же арестовала двух – медика-волонтера Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.

Что известно о подозреваемых в убийстве Павла Шеремета



Подозреваемые в убийстве Шеремета / Инфографика 24 канала

Смотрите видео о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета: