00:59
18 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кто спасет Россию от несчастий. YouTube для бедных
      Вєсті Кремля
      22:07, 17 декабря
      Вести.UA: Психические расстройства Кивы. Охота на "слуг народа"
      Вєсті.UA
      19:22, 17 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РЫНОК ЗЕМЛИ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019

      Дело об убийстве Шеремета: полиция опровергает несоответствие экспертиз

      90 Читати новину українською
      Расследование дела об убийстве Павла Шеремета / Колаж 24 канала

      Информация о несоответствии экспертиз по делу убийства журналиста Павла Шеремета не соответствует действительности, заявили в полиции. Следствие настаивает на недопущении искажения и распространении недостоверных данных в информационном пространстве.

      В полиции сообщили, что эксперт из Великобритании Иван Бирч еще до назначения экспертизы определял, пригодное для исследования видео, изъятое с камер наблюдения на месте взрыва авто Шеремета. Для проведения этого анализа эксперту предоставили ограниченный фрагмент видео. Просмотрев его, Бирч предварительно предположил, что все изображенные женщины на видео могут быть одним и тем же лицом.

      Читайте также: Адвокат Антоненко прокомментировал проведение экспертизы по делу убийства Шеремета

      Однако следователи назначили необходимые экспертизы, когда получили достаточное количество видеозаписей с нескольких камер, на которых были зафиксированы предполагаемые организаторы и исполнители преступления.

      Проводили эти экспертизы специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которые официально привлекли к исследованиям Бирча. В официальных выводах эксперты указывают на то, что на записях фигурировали разные женщины. Эти результаты исследований приобщены к материалам уголовного производства и стали частью доказательной базы, подчеркнули в полиции.

      Что писали об этих экспертизах СМИ

      Журналисты "Следствие. Инфо" писали, что авторы экспертизы по делу об убийстве Шеремета подписали выводы, которые противоречат друг другу. Так, психологическая экспертиза утверждает, что люди на видео идентичны, портретная экспертиза не может назвать их идентичными, а экспертиза ходьбы считает доказательства "условно-достаточными".

      В частности, в заключении одного из экспертов говорится, что все действия по подготовке и взрыва автомобиля Шеремета могла делать одна женщина. Полиция же арестовала двух – медика-волонтера Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.

      Что известно о подозреваемых в убийстве Павла Шеремета

      підозрювані у справі про вбивство Шеремета
      Подозреваемые в убийстве Шеремета / Инфографика 24 канала

      Смотрите видео о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета:

       

      Отец Зеленского: Разочарование – в тупых
      17 декабря
      728
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Юлия Кузьменко Яна Дугарь Криминальные новости Расследования Полиция Убийство Павла Шеремета
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 17 декабря
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      17 декабря , 23:30 Особливий статус Донбасу: підводні камені закону
      Андрій Андрушків 43
      17 декабря , 22:45 Главные новости 17 декабря: столкновения под Радой санкции против Украины и "Северного потока-2"
      Ірина Кошанська 169
      17 декабря , 18:30 Как выбрать качественный камин и не ошибиться с выбором: простые советы
      71
      17 декабря , 22:00 Хакери Путіна: хто вони та чому США обіцяє за них п'ять мільйонів доларів
      Борис Немировський 1869
      17 декабря , 21:00 Самые необычные и революционные смартфоны 2019 года
      Вероніка Климська 72
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук