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      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      Справа про вбивство Шеремета: поліція спростовує невідповідність експертиз

      2006 Читать новость на русском
      Розслідування справи про вбивство Павла Шеремета / Колаж 24 каналу

      Інформація про невідповідність експертиз у справі вбивства журналіста Павла Шеремета не відповідає дійсності, заявили в поліції. Слідство наголошує на недопущенні викривлення та поширення недостовірних даних в інформаційному просторі.

      У поліції повідомили, що експерт із Великої Британії Іван Бірч ще до призначення експертизи визначав, чи придатне для дослідження відео, вилучене з камер спостереження на місці вибуху авто Шеремета. Для проведення цього аналізу експертові надали обмежений фрагмент відео. Проглянувши його, Бірч попередньо припустив, що всі зображені жінки на відео можуть бути однією і тією ж особою.

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      Однак слідчі призначили необхідні експертизи, коли отримали достатню кількість відеозаписів із кількох камер, на яких були зафіксовані ймовірні організатори та виконавці злочину.

      Проводили ці експертизи фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, які офіційно залучили до досліджень Бірча. В офіційних висновках експерти вказують на те, що на записах фігурували різні жінки. Ці результати досліджень долучені до матеріалів кримінального провадження та стали частиною доказової бази, наголосили в поліції.

      Що писали про ці експертизи ЗМІ

      Журналісти "Слідство. Інфо" писали, що автори експертизи у справі про вбивство Шеремета підписали висновки, які суперечать один одному. Так, психологічна експертиза стверджує, що люди на відео ідентичні, портретна експертиза не може назвати їх ідентичними, а експертиза ходи вважає докази "умовно-достатніми".

      Зокрема, у висновку одного з експертів мовиться, що всі дії з підготовки та вибуху автомобіля Шеремета могла робити одна жінка. Поліція ж заарештувала двох – медика-волонтерку Юлію Кузьменко та військову медсестру Яну Дугарь.

      Що відомо про підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета

      • Яна Дугарь – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. 13 грудня суд взяв Дугарь під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці.
      • Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. Її разом з Антоненком помітили на місці подій у ніч перед вбивством журналіста. Обоє закладали вибухівку під авто Шеремета. Кузьменко нібито наступного ранку підірвала цю вибухівку. 13 грудня суд взяв Кузьменко під варту на 2 місяці.
      • Андрій Антоненко – ветеран війни на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант. 13 грудня суд взяв Антоненка під варту на 2 місяці.
      • Владислав Грищенко – ветеран війни на Донбасі з позивним "Буча".
      • Інна Грищенко – його дружина, військова з позивним "Пума". Сім’я Грищенків перебуває під вартою через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не відбулося.

      підозрювані у справі про вбивство Шеремета
      Підозрювані у вбивстві Шеремета / Інфографіка 24 каналу

      Дивіться відео про затримання підозрюваних у вбивстві Шеремета:

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Вбивство Павла Шеремета Поліція Розслідування Кримінальні новини Яна Дугарь Юлія Кузьменко
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