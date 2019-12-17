Справа про вбивство Шеремета: поліція спростовує невідповідність експертиз

Інформація про невідповідність експертиз у справі вбивства журналіста Павла Шеремета не відповідає дійсності, заявили в поліції. Слідство наголошує на недопущенні викривлення та поширення недостовірних даних в інформаційному просторі.

У поліції повідомили, що експерт із Великої Британії Іван Бірч ще до призначення експертизи визначав, чи придатне для дослідження відео, вилучене з камер спостереження на місці вибуху авто Шеремета. Для проведення цього аналізу експертові надали обмежений фрагмент відео. Проглянувши його, Бірч попередньо припустив, що всі зображені жінки на відео можуть бути однією і тією ж особою.

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Однак слідчі призначили необхідні експертизи, коли отримали достатню кількість відеозаписів із кількох камер, на яких були зафіксовані ймовірні організатори та виконавці злочину.

Проводили ці експертизи фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, які офіційно залучили до досліджень Бірча. В офіційних висновках експерти вказують на те, що на записах фігурували різні жінки. Ці результати досліджень долучені до матеріалів кримінального провадження та стали частиною доказової бази, наголосили в поліції.

Що писали про ці експертизи ЗМІ

Журналісти "Слідство. Інфо" писали, що автори експертизи у справі про вбивство Шеремета підписали висновки, які суперечать один одному. Так, психологічна експертиза стверджує, що люди на відео ідентичні, портретна експертиза не може назвати їх ідентичними, а експертиза ходи вважає докази "умовно-достатніми".

Зокрема, у висновку одного з експертів мовиться, що всі дії з підготовки та вибуху автомобіля Шеремета могла робити одна жінка. Поліція ж заарештувала двох – медика-волонтерку Юлію Кузьменко та військову медсестру Яну Дугарь.

Що відомо про підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета



Підозрювані у вбивстві Шеремета / Інфографіка 24 каналу

Дивіться відео про затримання підозрюваних у вбивстві Шеремета: