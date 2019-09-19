Дело "Приватбанка": возможен ли компромисс Зеленского с Коломойским

Президент Владимир Зеленский понимает, что победа Игоря Коломойского по делам относительно "Приватбанка" может негативно повлиять на его рейтинг. Поэтому новая украинская власть может попытаться договориться с олигархом, чтобы уменьшить вероятные риски.

Такое мнение в эфире программы "Политанатомия" на 24 канале выразили нардеп Владимир Цабаль, политолог Владимир Фесенко, политический эксперт Тарас Семенюк и экономический обозреватель Андрей Яницкий.

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Отметим, что ранее олигарх Игорь Коломойский утверждал, что не планирует возвращать себе национализированный "Приватбанк". Но от намерения вернуть себе капитал в 2 миллиарда долларов не отказывается – после смены власти в Украине ожидает "справедливого суда".

Почему Украина национализировала "Приватбанк"?Он был и является крупнейшим банком в Украине по объему активов. После того, как в банковской системе страны произошел кризис, правительство 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации "Приватбанка".



Кабмин тогда сослался на предложение Национального банка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации "Приватбанка" оба потеряли свои акции и назвали национализацию незаконной.

Политолог Владимир Фесенко отметил: западные партнеры, в частности Международный валютный фонд и европейские структуры, не просто советовали, а фактически требовали решить проблему с "Приватбанком". Ведь это была мина замедленного действия, которая могла подорвать всю финансовую банковскую систему.

Мне кажется, что конфликт возник не из-за возврата денег. Сомневаюсь, что вернут. Интерес Коломойского, он даже где-то об этом сам сказал, – не платить по долгам,

– отметил эксперт.

Народный депутат от фракции "Голос" Владимир Цабаль заметил, что не все украинцы понимают, что означает "государство докапитализировало банк".

"Простыми словами, обычные украинцы, примерно 10 миллионов клиентов дали "Приватбанку" деньги, которые бывшие акционеры сами себе дали в кредиты. Все эти контракты существуют", – заверил он.



Народный депутат Владимир Цабаль

И пояснил: то, что они не выплачивались и то, что государство положило свои деньги в виде облигаций, чтобы люди не потеряли свои 155 миллиардов, не означает, что те кредиты аннулировались.

Это называется "плохие кредиты". То есть те, которые не работают. Они есть, пеня начисляется, но связанные с бывшими акционерами компании, которым они давались, их не отдают,

– добавил нардеп.

По его мнению, интерес бывших акционеров состоит в том, чтобы все это просто забыть. "Бывшие акционеры "Приватбанка" пытаются все подать так, что забрали банк, в который они вложили 2 миллиарда. Да, они действительно потеряли этот капитал. Но они лишились долгов более чем на 7 миллиардов", – отметил Цабаль.

Экономический обозреватель Андрей Яницкий добавил: во многих странах были ситуации, когда бывших владельцев банка обвиняли в том, что они вывели деньги. Однако они не говорили, что у них забрали банк, были лишь разногласия в сумах. А вот в Украине ситуация другая: разногласия есть еще и в реальностях.



Экономический обозреватель Андрей Яницкий

Фесенко предположил, что нынешняя власть может попытаться договориться по делу "Приватбанка", чтобы уменьшить негативные моменты и риски. Однако проблема заключается в том, что Коломойский не успокоится.

Он пока не стал, но становится, процесс продолжается, головной болью для Зеленского. И чем дальше, тем больше. Я уже слышал, что у Зеленского и его команды есть определенная усталость от Коломойского,

– подчеркнул политолог.

Политический эксперт Тарас Семенюк же убежден: если Коломойский будет одерживать победу по делам относительно "Приватбанка", это сразу негативно повлияет на рейтинг Владимира Зеленского. Президент это прекрасно понимает.

"Скорее всего все эти судебные тяжбы будут заморожены. Тема "Приватбанка" очень токсична. Если будут какие-то уступки, МВФ будет выступать против, на его стороне будет и министр финансов", – убежден Цабаль.

Как разворачиваются события по "Приватбанку" в Украине?

• Окружной админсуд Киева 18 апреля отменил решение о национализации "Приватбанка"

по иску Коломойского. Суд решил, что процедура нарушала нормы законодательства.

• 19 апреля стало известно, что суд отменил решение НБУ по определению списка связанных с банком физических и юридических лиц.

• 20 апреля Печерский суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства бизнесмена Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "Приватбанка" на сумму 9,2 миллиарда гривен, полученных до его национализации.

• 26 апреля выяснилось, что Коломойский подал еще 5 исков с целью отменить свою задолженность по кредитам Нацбанка.

• 14 мая НБУ и "Приватбанк" выиграли в суде иски к компаниям, связанных с украинским олигархом Игорем Коломойским, которые требовали через суд освободить их от обязательств на сумму 2,6 миллиарда гривен.

• Верховный суд Украины отказался удовлетворять жалобу "Приватбанка" и одновременно обязал выплатить 25 миллионов гривен компании Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

• 13 сентября в кулуарах форума YES 2019 Коломойский рассказал, что готов к мировому соглашению по "Приватбанку". Однако от требований компенсации за свои потери он не отказывается.

По состоянию на сейчас "Приватбанк" уже как государственный банк по размеру общих активов (более 500 миллиардов гривен) расположился на 1 месте среди 77 банков, которые работают в Украине.