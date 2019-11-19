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      Дело против скандального Ассанжа закрыли в Швеции: в чем его подозревали

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      Джулиан Ассанж / AP

      Прокуратура Швеции решила прекратить расследование в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Его подозревали в изнасиловании.

      Доказательная база в этом деле недостаточно и не соответствует требованиям Верховного суда, считают в надзорном ведомстве Швеции. Об этом сказала прокурор Ева Мари Персон, сообщает BBC.

      К теме: Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы: Минюст США выдвинул новые обвинения

      Летом шведская прокуратура опросила семерых свидетелей, двоих из них – впервые. По ее словам, дополнительный допрос Ассанжа не изменил доказательной базы. В то же время, принятое решение может быть обжаловано.

      Отметим, что Ассанж избегал экстрадиции в Швецию в течение семи лет после того, с 2012 года скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне.

      Это интересно: Ассанжа арестовали в Лондоне: что известно о комнате, где он провел 7 лет

      Что известно о деле Ассанжа?

      В 2010-м против Ассанжа возбудили дело об изнасиловании в Швеции. Позже обвинения в сексуальном насилии с него были сняты, а в мае 2019 года дело вновь возобновили по просьбе адвоката предполагаемой жертвы.

      Кто такой Джулиан Ассанж?
      Это австралийский журналист, основавший в 2006 году организацию WikiLeaks. С 2006 года Джулиан Ассанж опубликовал на сайте WikiLeaks тысячи секретных документов, содержащих информацию о коррупции, скандалах и дипломатии в США, Ираке и Афганистане.

      В 2010 году его стали преследовать, через два года Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне, где жил до недавнего времени. 11 апреля страна лишила его убежища, после этого основателя WikiLeaks арестовали. 1 мая суд Лондона приговорил его к 50 неделям заключения.

      Максимальное наказание, которое теперь может грозить Ассанжу в США – 175 лет тюрьмы. Это 10 лет за каждое обвинение, кроме пункта о заговоре для компьютерного взлома.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости политики Изнасилование Wikileaks Швеция Джулиан Ассанж
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