Дело против скандального Ассанжа закрыли в Швеции: в чем его подозревали

Прокуратура Швеции решила прекратить расследование в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Его подозревали в изнасиловании.

Доказательная база в этом деле недостаточно и не соответствует требованиям Верховного суда, считают в надзорном ведомстве Швеции. Об этом сказала прокурор Ева Мари Персон, сообщает BBC.

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Летом шведская прокуратура опросила семерых свидетелей, двоих из них – впервые. По ее словам, дополнительный допрос Ассанжа не изменил доказательной базы. В то же время, принятое решение может быть обжаловано.

Отметим, что Ассанж избегал экстрадиции в Швецию в течение семи лет после того, с 2012 года скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне.

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Что известно о деле Ассанжа?

В 2010-м против Ассанжа возбудили дело об изнасиловании в Швеции. Позже обвинения в сексуальном насилии с него были сняты, а в мае 2019 года дело вновь возобновили по просьбе адвоката предполагаемой жертвы.

Кто такой Джулиан Ассанж?

Это австралийский журналист, основавший в 2006 году организацию WikiLeaks. С 2006 года Джулиан Ассанж опубликовал на сайте WikiLeaks тысячи секретных документов, содержащих информацию о коррупции, скандалах и дипломатии в США, Ираке и Афганистане.



В 2010 году его стали преследовать, через два года Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне, где жил до недавнего времени. 11 апреля страна лишила его убежища, после этого основателя WikiLeaks арестовали. 1 мая суд Лондона приговорил его к 50 неделям заключения.



Максимальное наказание, которое теперь может грозить Ассанжу в США – 175 лет тюрьмы. Это 10 лет за каждое обвинение, кроме пункта о заговоре для компьютерного взлома.