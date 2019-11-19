Справу проти скандального Ассанжа закрили у Швеції: у чому його підозрювали

Прокуратура Швеції вирішила припинити розслідування щодо засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Його підозрювали у згвалтуванні.

Доказова база у цій справі є недостатньою і не відповідає вимогам Верховного суду, вважають у наглядовому відомстві Швеції. Про це сказала прокурорка Єва-Марі Персон, повідомляє BBC.

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Влітку шведська прокуратура опитала сімох свідків, двох з них – вперше. За її словами, додатковий допит Ассанжа не змінив би доказової бази. Водночас, прийняте рішення може бути оскаржене.

Відзначимо, що Ассанж уникав екстрадиції до Швеції протягом семи років після того, з 2012 року переховувався у посольстві Еквадору в Лондоні.

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Що відомо про справу Ассанжа?

У 2010-му проти Ассанжа порушили справу про зґвалтування у Швеції. ​Пізніше звинувачення у сексуальному насильстві з нього були зняті, а у травні 2019 року справу знову відновили на прохання адвоката ймовірної жертви.

Хто такий Джуліан Ассанж?Це австралійський журналіст, який заснував у 2006 році організацію WikiLeaks. З 2006 року Джуліан Ассанж опублікував на сайті WikiLeaks тисячі секретних документів, що містять інформацію про корупцію, скандали і дипломатію в США, Іраку і Афганістані.



У 2010 році його стали переслідувати, через два роки Ассанж отримав притулок в посольстві Еквадору в Лондоні, де жив до недавнього часу. 11 квітня країна позбавила його притулку, після цього засновника WikiLeaks заарештували. 1 травня суд Лондона засудив його до 50 тижнів ув'язнення.



Максимальне покарання, яке тепер може загрожувати Ассанжу в США – 175 років в'язниці. Це 10 років за кожне звинувачення, крім пункту про змову для комп'ютерного злому.