Биография Демьяна Ганула: что известно об активисте, которого застрелили в Одессе

Неизвестный в центре Одессе средь бела дня застрелил лидера общественной организации "Уличный фронт" Демьяна Ганула. Ранее он состоял в рядах "Правого сектора" и неоднократно получал угрозы в свою сторону.

Все, что известно о Демьяне Гануле – читайте в материале 24 Канала.

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Кто такой Демьян Ганул

Демьян Ганул – известный общественный активист из Одессы. Родился 6 октября 1993 года на Кировоградщине.

Он был выпускником исторического факультета Одесского педагогического университета имени Ушинского. Работал воспитателем-методистом в "Артеке".

Его знают, как лидера праворадикальной организации "Уличный фронт", однако в 2019 году активисты сообщили о приостановлении своей деятельности.

До этого Ганул входил в одесскую ячейку "Правого сектора", где руководил так называемым "силовым блоком".

Пророссийские партии и силы в Украине часто обвиняли Ганулу в организации столкновений в Одессе 2 мая 2014 года возле Дома Профсоюзов. Тогда во время массовых беспорядков в городе погибло почти полсотни человек, по меньшей мере 200 получили ранения.

Активист также часто участвовал в столкновениях вокруг скандальных застроек пляжей в Одессе и был участником акций по закрытию наркоточек. Нередко его замечали среди нападавших на марши ЛГБТ. Он называл их "больными людьми".

В 2020 году Ганул баллотировался в депутаты в городской совет Одессы от партии "Национальный корпус", однако она не преодолела 5% барьер.



Демьян Ганул / Фото Ivasi News

Что известно об организации "Уличный фронт"? Сами активисты устраивали акции и нападения против пророссийски настроенных сил в Одессе и регионе. Члены организации называли своим долгом противостояние "совку и российской пятой колонне". В частности, они активно противостояли сторонникам пророссийского блогера Анатолия Шария и экс-регионалам. В то же время в СМИ членов "Уличного фронта" часто обвиняли в неонацизме, чрезмерном радикализме и работе на криминальные группы.



В 2019 году "Уличный фронт" прекратил свою деятельность. Там заявили, что нынешняя "постмайданная система общественных движений в Одессе уничтожает саму себя и вообще идею общественного протеста". Кроме того, организация обвинила экс-соратников в работе за деньги и представлении интересов экономических и криминальных структур.

Самые скандальные инциденты с участием Ганула

Протест против передачи Летнего театра

В 2016 году одесские депутаты пытались передать Летний театр в частную собственность, а уже в 2017 протесты против этого решения переросли в столкновения с полицией. Ганула обвинили в организации массовых беспорядков, вместе с ним к ответственности привлекли Сергея Стерненко и Игоря Бея.

Во время судебного процесса народный депутат Андрей Билецкий выразил намерение взять Ганула на поруки. Уголовное дело оставили открытым, а среди потерпевших в нем значится тогдашний начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин, который в 2019 году сам стал подозреваемым по делу о присвоении государственного имущества.

Участие в "Мусорной люстрации"

В 2014 году участвовал в "Мусорной люстрации" против пророссийских политиков, которые избежали официальной люстрации. В частности, подобные акции состоялись в отношении Нестора Шуфрича в Одессе и председателя Фонда социального страхования Олега Руденко, которого задержали на взятке в размере 558 тысяч гривен, но впоследствии отпустили.

Шашлыки на Куликовом поле

2 мая 2020 года во время чествования трагедии в Одессе, Ганул устроил мини-акцию и показал, как уплетает шашлыки возле Куликова поля. Это изрядно разозлило пророссийских блогеров в Одессе и даже дошло до пропагандистов из Кремля.

Ганул устроил мини-акцию возле Куликова поля / Скриншот

Штурм клуба, где должен был выступать Morgenshtern

Активисты одесских патриотических организаций в 2019 году под руководством Ганула пришли в одесский ночной клуб "Палладиум", чтобы выразить свой протест против высказываний российского рэпера Morgenshtern. Они разожгли там шины и требовали от певца извиниться за слова, сказанные им о трагическом пожаре в Одессе.

Воспитание учителя

В селе Граденицы, что в Одесской области, школьный учитель не скрывал своей любви к боевикам и российской оккупации. Он откровенно героизировал главаря боевиков Александра Захарченко и хвалил "беркутовцев". Все это он публиковал и "лайкал" в соцсетях, которые запрещены в Украине. Там – и Захарченко, и Кобзон, и "благодарности" для "беркутовцев".

Сепаратистские взгляды мужчины привлекли внимание Ганула и его соратников. Они решили наведаться в школу и пообщаться с ним по этому поводу.

Ганул пообщался с пророссийским учителем: смотрите видео

Избили за "Сталина"

В Одессе активисты "Уличного фронта" заметили припаркованный автомобиль с портретом Иосифа Сталина на стекле. Попытка снять изображение с авто переросла в драку.

В результате сторонник Сталина самостоятельно снял портрет вождя со своего автомобиля.

Протест под консульством России в Одессе

4 ноября 2021 года, в день, когда в России отмечают "День народного единства", Ганул принес к зданию консульства в Одессе гроб с надписями "Груз 200" и "русские едут домой".

В апреле 2022 года, по инициативе Ганула, на стенах бывшего здания российского консульства в Одессе появились патриотические граффити.

Разговор с фитнес-тренером, который обругал военнослужащего

В одном из фитнес-центров Одессы тренер позволил себе оскорбительные высказывания в адрес военнослужащего. Он не только оскорблял защитника, но и заявил, что ему безразлично на тех, кто воюет, и пожелал смерти всем, кто находится на фронте.

На это отреагировал Ганул и впоследствии опубликовал фото тренера, на котором у того был разбит нос.

Как сообщил активист, после этого инцидента мужчине вручили повестку, и его забрали представители местного ТЦК для прохождения ВВК.

"Пол мокрый, тренер пропустил день ног и упал... Я проконтролировал его трансфер в бусик, теперь военные смогут спросить у него, почему он желал им смерти", – рассказал об инцеденте Ганул.

Что известно о зоозащитной деятельности Ганула

Ганул активно выступал против жестокого обращения с животными. В Одессе он организовывал акции "За цирк без животных", призывая отказаться от использования животных в цирковых представлениях.

17 мая 2017 года вместе с соратниками обнаружил псевдоприют "Радуга", где издевались над котятами. В результате всех животных передали новым хозяевам, а сам "приют" закрыли.

13 января 2019 года в селе Нерубайское Беляевского района он вместе с единомышленниками спас собаку, которую морили голодом в частном доме. После реабилитации животное нашло новую семью.

В 2021 году Ганул отреагировал на скандал с тату-салоном, который пропагандировал жестокое обращение с животными. Работники салона связали свинью и сфотографировали ее с макетом будущей татуировки. В ответ Ганул с соратниками прибыл к этому салону в Одессе и облил его фасад красной краской.

Что известно о покушении на Ганула в 2020 году

28 июля 2020 года на трассе неизвестные обстреляли машину, в которой ехал Демьян Ганул. Сам активист говорил, что ему чудом удалось уцелеть. По его словам, авто обстреляли из травматического оружия, а сам он пытался отстреливался.

Неизвестные обстреляли авто Демьяна Ганула: смотрите видео

Однако это было не первое нападение на активиста и попытка ему навредить. В апреле 2020 года неизвестные сожгли автомобиль Мегсеԁеѕ, который принадлежал жене Демьяна Ганула.

Тогда всего за несколько часов до инцидента Ганул на своей фейсбук-странице опубликовал сообщение о том, как полицейские и чиновники убивают птиц из Красной книги.

На фото, сделанном зимой, вроде бы, заметили представителя разрешительной системы полиции Николая Черного, полицейского Максима Тимотина и еще одного чиновника.

Кроме того, в ноябре 2020 года неизвестные битами разбили его автомобиль BMW X5, а позже сожгли его на СТО.

Через несколько лет, 4 мая 2023 года в Одессе неизвестные в военной форме избили Ганула, было открыто уголовное дело. В то же время военное командование начало служебное расследование по заявлению о причастности к избиению военнослужащих.

Что известно о смерти Ганула

Днем 14 марта 2025 года, около 10:30, в Приморском районе Одессы произошло дерзкое убийство – неизвестный застрелил мужчину посреди улицы, после чего скрылся с места преступления.

Момент убийства активиста: смотрите видео +18 (Внимание! Чувствительные кадры)

В местных Telegram-каналах появились фото погибшего, на теле которого заметили татуировку, похожую на ту, которую имел активист Демьян Ганул. Это вызвало слухи, что убитый может быть именно он.

Впоследствии появилось официальное подтверждение от МВД, что погибший – Демьян Ганул и сообщила, что ведутся оперативные мероприятия для установления личности стрелка и его задержания.

Кадры с места убийства Ганула: смотрите видео

Министр внутренних дел Игорь Клименко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил, что расследование убийства взял под личный контроль.

В город Одесса направлен полк Национальной полиции... Я беру под личный контроль расследование, раскрытия этого преступления,

– заявил Клименко.

Он добавил, что у следователей уже есть конкретные зацепки. Также правоохранители обнародовали фото подозреваемого и призвали граждан сообщать любую информацию о нем по телефонам (380) 732555126, (380) 949498364 или через спецлинию "102".

Фото подозреваемого в убийстве Ганула / Фото Нацполиции

Правоохранители отмечают, что событие квалифицировано как умышленное убийство, совершенное по заказу.

Заметим, что летом 2024 года суд в Москве заочно арестовал Ганула по нескольким статьям. После этого в сеть начали сливать личные данные активиста и его семьи.

На различных российских информационных ресурсах также появились объявления, в которых призывали напасть на Ганула. За это обещали денежное вознаграждение от 5 000 до 10 000 долларов.

В связи с угрозами активист обратился к правоохранителям. Он просил у государства защиты.

"Учитывая все риски, сегодня я направил соответствующие заявления на имя начальника СБУ в Одесской области Виктора Доровского и начальника главного управления полиции в Одесской области Ивана Жука. Прошу их немедленно рассмотреть, и применить соответствующие процессуальные меры", – писал Ганул.