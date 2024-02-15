Это вопрос справедливости, – Стефанчук высказался относительно демобилизации после 36 месяцев

Руслан Стефанчук ответил на вопрос журналистов относительно законопроекта о мобилизации, в котором пока не проговорена конкретная продолжительность пребывания в армии мобилизованных граждан. Он согласился с мнением, что надо четко определить сроки во избежание двусмысленностей.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что новый законопроект о мобилизации должен обеспечить справедливость не только в тылу, но и на первой линии фронта. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Стефанчук объяснил свою позицию

Спикер парламента отметил, что наши воины, которые находятся на передовой, имеют право знать, когда у них появится возможность ротации или демобилизации. В связи с этим была предложена формула, которая, по мнению Стефанчука, будет рассматриваться Комитетом.

Стефанчук отметил, что 36 месяцев на передовой – это один формат, а 36 месяцев за 800 километров от фронта является совсем другим делом.

Поэтому, я думаю, что Комитет найдет решение. Возможно, введет цензовую квоту из этих 36 месяцев, сколько ты должен быть на передовой для того, чтобы получить возможность быть демобилизованным. Еще раз говорю, это вопрос справедливости. Я убежден, что без никаких дополнительных механизмов этот вопрос должен быть четко решенным,

– сказал он.

Спикер Верховной Рады добавил, что военные должны подготовиться к такой демобилизации, чтобы не провалить фронт. Как пояснил Стефанчук, надо сделать так, чтобы пришла равноценная замена нашим воинам, которая сможет выполнять задачи высшего военного руководства Украины.

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