Закон о мобилизации будет способствовать возможности ротаций, а впоследствии – и демобилизации, – Генштаб
Источник:Верховная Рада Украины
Новый закон о мобилизации крайне положительно повлиял на ход мобилизационных процессов. Укомплектованность войска позволит ввести механизмы ротации и демобилизации.
Одним из центральных вопросов совещания Комитета с представителями Министерства обороны и Генерального штаба стал ход подготовки законопроекта о демобилизации.
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В Украине готовят законопроект о демобилизации
По словам чиновников, демобилизация является одним из актуальных вопросов и производным от мобилизации.
Закон (о мобилизации, – 24 Канал) крайне положительно повлиял на ход мобилизационных процессов, наметилась устойчивая тенденция к тому, чтобы вскоре выйти на такие показатели укомплектованности или создания военных подразделений, которые позволят ввести желаемые механизмы ротации,
– говорится в сообщении.
Также в средне срочной перспективе, вероятно, появится возможность рассматривать вопрос демобилизации.
Новый закон о мобилизации также расширил перечень оснований для увольнения из армии как для служащих по контракту, так и для мобилизованных. Однако отдельная норма о демобилизации была исключена из закона из-за ситуации на фронте.