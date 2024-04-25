Из-за боевого опыта: командир 93-й ОМБр "Холодный Яр" выступил против демобилизации
Источник:Суспільне Новини
Командир 93-й ОМБр "Холодный Яр", полковник Павел Палиса заявил, что он против демобилизации до конца войны. По его словам, причиной является большой боевой опыт тех, кто в строю уже длительное время.
Он также отметил,, что в случае привлечения большего количества людей в ВСУ будет возможность проводить ротации чаще, восстанавливая боеспособность подразделений. Таким образом будет уменьшено время пребывания бойцов на передовой.
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Нужно будет передать опыт
Командир 93-й ОМБр "Холодный Яр" Павел Палиса в интервью заявил, что он против демобилизации до конца войны. Сейчас 93-я бригада под его командованием держит оборону на Бахмутском направлении.
Люди, которые сейчас в строю длительное время, – главные носители боевого опыта. И этот опыт им надо будет передать. Следующий момент: 36 месяцев. После 36 месяцев можно считать, что уже то будущее, за которое мы боремся, наступило? Нет,
– сказал он.
По его словам, ситуацию с физической и моральной усталостью военнослужащих, которые уже защищают наше государство, может улучшить привлечение в ряды Вооруженных Сил Украины большего количества людей.
Он отметил, что таким образом удастся проводить ротации чаще, с большей периодичностью восстанавливать боеспособность подразделений, таким образом уменьшая их время пребывания на "переднем крае".
"Физическая и психологическая нагрузка уменьшится. У бойцов будет возможность отдохнуть, побыть с семьей. А у командиров будет возможность больше времени уделить тренировкам и внедрением тех моделей боя, которые сейчас актуальны", – добавил боец.
Правка о демобилизации была изъята полностью из закона
- Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны исключил положение о демобилизации из правительственного законопроекта о мобилизации. Соответствующую инициативу планировали рассмотреть отдельно. По данным СМИ, это инициировал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
- Представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин позже рассказал, что это были пожелания от Генерального штаба, который понимает оперативную ситуацию, угрозы и риски, которые становятся перед государством. Нормы по демобилизации военных обещали рассмотреть в отдельном законопроекте.
- 11 апреля во время рассмотрения нового закона о мобилизации в Верховной Раде решили забрать правку о демобилизации военных через 26 месяцев службы. "За" проголосовали 227 депутатов. После длительной работы над правками к соответствующему законопроекту его приняли 11 апреля во втором чтении.