Демобилизация: в Раде объяснили, почему эту норму изъяли из мобилизационного законопроекта

Нормы по демобилизации военных будут рассмотрены в отдельном законопроекте. Это было сделано из-за пожеланий от Генштаба ВСУ и оперативной ситуации на фронте.

Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал разработать в течение восьми месяцев новый законопроект о демобилизации. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Поспешных решений не будет

В новом законопроекте должны быть учтены все возможные сценарии на фронте, чтобы не допустить ослабления обороноспособности государства.

Сейчас были пожелания от Генерального штаба, который понимает оперативную ситуацию, угрозы и риски, которые становятся перед государством. Мы не можем сейчас принимать поспешные решения. Понятное дело, что популистских мыслей сейчас очень много. В то же время мы должны понимать, что эскалация российской агрессии продолжается,

– объяснил Лазуткин.

По его словам, сейчас возможное ослабление Сил обороны является опасным, так как россияне продолжают наступление вдоль линии фронта.

Представитель Минобороны также подчеркнул, что работа над новым законопроектом будет выполняться во взаимодействии между Минобороны и Генштабом.

Генеральный штаб, очевидно, обладает полной картиной и полной ситуацией, которая сейчас есть, и перспективами. И, опять же, должны отталкиваться от всех сценариев, в том числе не очень оптимистичных. Взвешиваются все моменты, чтобы не было такого, что где-то будут прорывы или где-то будет ослабление обороны Украины,

– подытожил Дмитрий Лазуткин.

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