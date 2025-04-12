"Просто их уволить – это не правильно": Палиса высказался относительно демобилизации

Заместитель главы Офиса президента Павел Палиса подчеркнул, что демобилизация военнослужащих, которые уже длительное время находятся на фронте, возможна только при условии надлежащей подготовки и создания механизма их замены. Сейчас проводятся исследования.

По результатам исследований разработают механизм для безопасного воплощения этого процесса. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью заместителя руководителя Офиса президента Украины Павла Палисы для BIHUS Info.

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Когда могут демобилизовать военных, служащих длительное время

Относительно мобилизованных, которые уже длительное время служат, абсолютно их понимаю. Люди истощаются и физически, и морально, я понимаю, что это трудно. И я не сторонник служебные от сегодня и до конца. Но для того, чтобы вопрос демобилизации стал на повестку дня как такой, который возможно реализовать, для того надо создать условия,

– сказал Палиса.

Заместитель руководителя ОП рассказал, что сейчас Украина проводит исследования и пробует сделать рабочий механизм для дальнейшей демобилизации военных.

"Но без понимания и помощи общества это не реально. Мы не можем освободить большое количество военных мобилизованных, обнажив какой-то участок фронта. Мы же понимаем, что это не совсем укладывается в здравый смысл. Ну верно, или возможно я не прав? Я понимаю, что люди истощены", – заметил он.

Палиса подчеркнул, что неконтролируемый процесс демобилизации без надлежащей замены приведет к угрозам для фронта и является неприемлемым в нынешних условиях.

Просто их уволить сейчас, не создав условия для их замены, это неправильно. При всем уважении к тем людям, которые уже сидят с (начала, – 24 Канал) полномасштабки,

– подытожил он.