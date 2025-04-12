За результатами досліджень розроблять механізм для безпечного втілення цього процесу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю заступника керівника Офісу президента України Павла Паліси для BIHUS Info.

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Коли можуть демобілізувати військових, що служать тривалий час

Стосовно мобілізованих, які вже тривалий час служать, абсолютно їх розумію. Люди виснажуються і фізично, і морально, я розумію, що це важко. І я не прихильник службові від сьогодні й до кінця. Але для того, щоб питання демобілізації стало на порядок денний як таке, яке можливо реалізувати, для того треба створити умови,

– сказав Паліса.

Заступник керівника ОП розповів, що наразі Україна проводить дослідження та пробує зробити робочий механізм для подальшої демобілізації військових.

"Але без розуміння і допомоги суспільства це не реально. Ми не можемо звільнити велику кількість військових мобілізованих, оголивши якусь ділянку фронту. Ми ж розуміємо, що це не зовсім вкладається в здоровий глузд. Ну вірно, чи можливо я не правий? Я розумію, що люди виснажені", – зауважив він.

Паліса підкреслив, що неконтрольований процес демобілізації без належної заміни призведе до загроз для фронту і є неприйнятним у нинішніх умовах.

Просто їх звільнити зараз, не створивши умови щодо їхньої заміни, це неправильно. При всій повазі до тих людей, які вже сидять з (початку, – 24 Канал) повномасштабки,

– підсумував він.