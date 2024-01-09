Возможна ли демобилизация: сроки службы военных в Украине

Законодательство Украины не предусматривает увольнения с военной службы по собственному желанию во время военного положения, а сроки службы для мобилизованных срочников и контрактников одинаковы.

В то же время, демобилизация или предоставление права на увольнение со службы активно обсуждается. Рассказываем, какие есть основания для увольнения со службы и как может измениться ситуация в перспективе.

Смотрите также Мобилизация через лотерею. Как это работает в США, подходит ли Украине и кого отправляют на фронт

Сколько служат стрелки, сержанты и офицеры

В настоящее время эти основания прописаны в статьи 26 закона , они предусматривают увольнение по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, в случае достижения предельного возраста пребывания на службе или в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания.

Украинские власти за последние два года ввели некоторые изменения относительно сроков службы военнослужащих во время военного положения.

Так, военнослужащим, которые окончили учреждения профессионального высшего военного образования, высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения высшего образования и получили уровень профессионального высшего военного образования по программе подготовки для прохождения военной службы на должностях лиц сержантского и старшинского состава срок службы был установлен не менее 5 лет.

До этого военные этой категории могли служить от 24 до 60 месяцев (от 2 до 5 лет) в зависимости от места службы.

Рядовые, сержанты, старшины, младшие, старшие и высшие офицеры служат разные сроки на военной службе. Сроки службы в Украине таковы:

до 12 месяцев – лица, имеющие степень высшего образования магистра;

до 18 месяцев – солдаты и матросы, сержанты и старшины, проходящие срочную военную службу в ВСУ и других военных формированиях;

контрактники ВСУ служат до 3 лет рядовыми, от 3 до 5 – сержантами и старшинами;

от 24 до 60 месяцев – лица, которым воинское звание присвоено после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или в порядке аттестования лиц к присвоению первичных воинских званий офицерского состава запаса;

5 лет – для военнослужащих, которые окончили учреждения профессионального высшего военного образования, высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения высшего образования и получили уровень профессионального высшего военного образования по программе подготовки для прохождения военной службы на должностях лиц сержантского и старшинского состава;

12 – 60 месяцев – все остальные граждане.

Срок службы во время военного положения

Впрочем, во время военного положения военные служат по-другому. Отдельные правила действуют для военных срочной службы, военных, призванных по мобилизации и контрактникам. Примечательно, что военные, служащие по контракту и не имеющие украинского гражданства, имеют право на увольнение по собственному желанию.

Срочная служба

Военные срочной службы во время военного положения остаются на военной службе до:

конца военного положения;

демобилизации;

пока не появится основание для увольнения в соответствии с законом.

Мобилизированные

С 1 августа 2023 года военные срочные службы, в которых истекает срок службы по призыву, могут добровольно мобилизоваться и перейти в статус военных по мобилизации с соответствующими правами и подчинением. В дальнейшем они будут служить как военные, которых призвали по мобилизации.

Военные, призванные в ряды ВСУ по мобилизации с 24 февраля 2022 года служат до окончания военного положения или объявление демобилизации. При этом они могут уволиться, но только в случаях, предусмотренных законом.

Контрактники

Военные по контракту служат срок, на который его подписали. Когда сделка истечения, срок действия контракта автоматически продлевается. То есть военные-контрактники несут службу в:

конца военного положения;

демобилизации;

пока не появится основание для увольнения в соответствии с законом.

! Для военных, служащих по контракту и для мобилизованных военных, частично совпадает часть оснований для освобождения от военной службы во время военного положения.

Если говорить об увольнении с военной службы на основании состояния здоровья, то оно происходит при двух условиях, которые может определить ВЛК после осмотра военнослужащего:

о непригодности к военной службе с исключением из военного;

о непригодности военной службы с пересмотром через 6 – 12 месяцев;

Отдельно определены основания для увольнения со службы по семейным обстоятельствам, они четко прописаны законодательством. Ознакомиться с ними можно вот здесь.

Военные контрактные службы не могут уволиться, если:

у них есть жена (супруг) с инвалидностью;

один из родителей (своих или жены/супруга) является лицом с инвалидностью I или II группы;

на иждивении военнослужащего находится трое и более детей в возрасте до 18 лет. В случае если часть детей рождена в другом браке и проживает с матерью, то факт их содержания подтверждается справкой об уплате алиментов на родных детей.

Демобилизация через 18 месяцев: предлагает новый законопроект

Проект закона №10294 предусматривает увольнение военных по собственному желанию после 18 месяцев службы со дня мобилизации.

Авторы объясняют, что неопределенность сроков службы приводит к ухудшению морально-психологического состояния военнослужащих, а также потенциально к социальному напряжению между служившими и служащими с одного года — и теми, кто не служил и не служит, с другого.

В статью 23 пункт 7 закона Украины О воинской обязанности и военной службе предлагают добавить абзац по срокам службы. Законопроект предусматривает увольнение не позднее чем через 3 месяца после представления рапорта, если военный отслужил от 18 месяцев по призыву по мобилизации