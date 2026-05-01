Об этом Зеленский заявил у себя в телеграмме.
Какие изменения Зеленский анонсировал в армии?
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что появится возможность поэтапного увольнения мобилизованных, которые служат дольше всего.
Контрактную систему планируют усилить, чтобы определить четкие сроки службы. В этом году поэтапно будут увольнять тех, кто был мобилизован ранее, на основе четких временных критериев.
Планируют существенно увеличить денежное обеспечение военных. Тыловые должности будут получать 30 тысяч гривен минимум, а боевые – в разы больше.
"Второе: особое внимание – пехотинцам. Украинский пехотинец, который держит на себе линию фронта, должен чувствовать, что наше государство реально его уважает. Поручил обеспечить внедрение специальных контрактов именно для наших пехотинцев с выплатами в рамках 250 – 400 тысяч гривен в зависимости от выполнения боевых задач", – отметил президент.
Сырский подписал приказ об обязательной ротации военных на передовой
Александр Сырский подписал приказ об обязательной ротации военных на передовой после максимум двух месяцев.
Приказ требует медосмотра, отдыха для военных и своевременного обеспечения боеприпасами и продовольствием, под контролем выполнения.
Военный омбудсмен Ольга Решетилова ранее приводила данные Минобороны, которые показали, что 1,6 миллиона украинцев могут потенциально мобилизоваться. Тогда бы, по ее словам, могла бы происходить ротация военных.
Также она предполагала, что мотивировать людей к мобилизации может установление четких сроков службы, например, 2 – 3 года.