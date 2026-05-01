Об этом Зеленский заявил у себя в телеграмме.

Какие изменения Зеленский анонсировал в армии?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что появится возможность поэтапного увольнения мобилизованных, которые служат дольше всего.

Контрактную систему планируют усилить, чтобы определить четкие сроки службы. В этом году поэтапно будут увольнять тех, кто был мобилизован ранее, на основе четких временных критериев.

Планируют существенно увеличить денежное обеспечение военных. Тыловые должности будут получать 30 тысяч гривен минимум, а боевые – в разы больше.

"Второе: особое внимание – пехотинцам. Украинский пехотинец, который держит на себе линию фронта, должен чувствовать, что наше государство реально его уважает. Поручил обеспечить внедрение специальных контрактов именно для наших пехотинцев с выплатами в рамках 250 – 400 тысяч гривен в зависимости от выполнения боевых задач", – отметил президент.

