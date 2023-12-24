Полная демобилизация или частичное увольнение: Умеров объяснил, когда это станет возможным

Вопрос демобилизации в последнее время все чаще возникает у общества. Министр обороны рассказал, планируется ли в ближайшее время увольнение мобилизованных служащих.

Также Умеров рассказал, что в ближайшее время в Раду подадут законопроект, который будет регулировать вопросы мобилизации, отсрочки и тому подобные процессы. Он отметил, что там будут правила относительно частичного освобождения военнослужащих.

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Отпуск для мобилизованных

Министр обороны Рустем Умеров отметил, что использовать слово "демобилизация" уместно только после окончания войны. Однако структура работает над тем, чтобы дать военнослужащим, которые воюют уже два года, передышку.

Поскольку враг продолжает боевые действия, мы нашли решения, дающие возможность человеку, который уже два года находится в периметре, понять, какие правила будут для того, чтобы он отдохнул или был частично уволен. Мы работаем над этим и юридически, и законодательно, и технически,

– рассказал Умеров.

Соответствующее решение предусмотрено в новом законопроекте, регулирующем мобилизацию, демобилизацию, отсрочку и социальную защиту военных.

Это будет огромный кластер решений, которые накапливались последние два года. А вообще наша цель – изменить парадигму, чтобы служба не воспринималось как наказание,

– объяснил министр.

Детали появятся в ближайшие дни – когда Минобороны договорится с Радой о его регистрации.

Дискуссии по мобилизации