Без миграции не обойдемся: в КМИС сказали, как это может улучшить демографическую ситуацию в Украине

Украину может ожидать демографический кризис из-за последствий войны, которую Россия начала против Украины. Говорится о нехватке рабочей силы. Есть предположение, что одним из вариантов как улучшить эту ситуацию является совершенствование миграционной политики.

Президент Киевского международного института социологии Владимир Паниотто рассказал 24 Каналу, что многие страны имеют значительно меньший ВВП, чем Украина. Он предположил, если ситуация в нашем государстве ухудшится, то все же найдутся страны, где уровень жизни значительно хуже.

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Мигранты из других стран

По словам Владимира Паниотта, граждане стран, где значительно более низкий уровень жизни могут быть заинтересованы в миграции в Украину. Говорится об Индии, Никарагуа, Кении или Пакистане.

Если у нас будет план восстановления и деньги, в частности инвестиций, то будут перспективы (привлекать граждан других стран – 24 Канал). Однако многие, к сожалению, могут воспринимать Украину как транзитное государство, чтобы отсюда переезжать в Европу,

– сказал президент КМИС.

Он отметил, что, несмотря на все, часть останется. Мигранты, вероятно, начнут работать и адаптироваться.

"Привлекательность будет. Только надо иметь правильную политику, в частности квоты, чтобы беженцы не вызывали много хлопот", – высказался Владимир Паниотто.

Демографические проблемы

По мнению президента КМИС проблема стимулирования рождаемости менее значима, чем миграция. До войны в Украине рождалось 300 – 400 тысяч детей, а мигрантов было около 6 миллионов.

Если вернутся все мигранты, то они сразу начнут работать, а люди которые родились – только через 20 лет. Стратегически Украине важно иметь достаточно высокий уровень миграции, ведь это проще, чем увеличить количество рождаемости,

– высказался он.

Владимир Паниотто добавил, что Украина не сможет обойтись без мигрантов, но необходимо, чтобы вовремя состоялся процесс ассимиляции. То есть, чтобы удалось передать им культуру нашего государства.

К слову, за первое полугодие 2024 года уровень смертности в Украине втрое превысил рождаемость: родилось 87 655 детей, а умерло 250 972 человек. Это на 9% меньше новорожденных, чем в 2023 году, и в 1,5 раза меньше по сравнению с 2021 годом.