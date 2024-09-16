Одна из причин нападения России на Украину, о которой мало говорят

24 февраля 2022 года Россия решила широкомасштабно вторгнуться в Украину, используя в качестве предлога конфликт на Донбассе и требуя признания двух квазиреспублик в этих украинских областях. Одной из главных причин вооруженного вмешательства является территориально-демографическая. Цель – забрать у Украины как можно больше территории и населения. Далее читайте в колонке для 24 Канала.

Демографический фактор

Эту цель подтвердило решение России аннексировать в сентябре 2022 года аж четыре украинские области. Поэтому это анахроническая и варварская территориальная война, неоимперская.

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Россия намеревалась контролировать все Азовское море и центрально-северную часть Черного моря, чтобы иметь возможность гегемонизировать остальную часть Черноморского бассейна. Она хотела территориально присоединить Крым к России как по географическим соображениям, так и потому, что почти невозможно управлять Крымом, не имея контроля над внутренними районами до Днепра. Фактически все основные запасы энергии и воды на полуострове поступают оттуда.

Однако территориальная мотивация сочетается с другим элементом, тесно связанным с ней, но о котором редко отмечают наблюдатели, – демографический фактор.

Следует учитывать, что Россия переживает серьезный демографический кризис. Прежде всего, среди многих этнических групп, входящих в состав России, именно славянская и русская части имеют самые низкие темпы роста. Доля славян в общей численности населения России постепенно уменьшается. В будущем это может повлиять как на сплоченность страны, так и на ее преобладающие культурные модели.

Добавление десятков миллионов украинцев к общему количеству граждан России означало бы увеличение доли славянских граждан. Это бы дало России стабильную демографическую ситуацию. Требуя у Виктора Януковича в 2013 году присоединения к Таможенному союзу и Евразийскому союзу, путинский режим считал, что может получить этот результат, избегая войны и очевидного нарушения международного права.

Украинская Революция Достоинства помешала этому плану и побудила Кремль применить подрывные средства, сначала гибридными войнами и замаскированными формами сепаратизма, а затем попыткой широкомасштабного вторжения.

Ситуация в России ухудшается

Сейчас российского населения недостаточно для управления территорией самой России, о чем Владимир Путин заявил 23 декабря 2021 года на своей итоговой пресс-конференции. Действительно, начиная с 1992 года в России фиксируется отрицательный годовой демографический баланс, что является результатом последних тенденций к снижению рождаемости и увеличению количества абортов. Однако корни этого уходят в историческое прошлое.

В 2006 году Российская академия наук опубликовала весомое исследование, которое било тревогу по демографической ситуации в стране и оценило человеческие потери в ХХ веке цифрой рождаемости, как минимум на 140 миллионов меньшей, чем в предшествующие периоды в России. Прежде всего причина была в массовых убийствах и политике коллективных жертв со стороны государства.

Эти тенденции невозможно изменить в краткосрочной перспективе. Все прогнозы указывают на то, что демографический спад продолжится и в будущем. Нынешний кризис выглядит системным и структурным из-за таких культурных факторов, как изменение моделей семьи, что вызывает коэффициент воспроизводства менее 1,5 ребенка на женщину, более низкую среднюю продолжительность жизни в России по сравнению с западными странами, экономические проблемы, ограниченный доступ к медицинской помощи, эмиграция и неспособность привлечь значительные массы иммигрантов.

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В этом контексте в конце октября 2018 года президент России издал указ "О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 – 2025 годы". Его цель – способствовать иммиграции россиян из других бывших советских республик.

В последние годы ситуация ухудшилась, в том числе и из-за коронавируса, и в 2020 году достигла рекордного отрицательного баланса в более чем полмиллиона жителей. Война также влияет на демографическую ситуацию в России не только из-за количества смертей, но и из-за миграционного потока, который она создает, заставляя многих жителей (российских граждан и иностранных рабочих) покидать страну. Также война сильно отпугивает новых иммигрантов.

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Война, безусловно, будет иметь дальнейшее негативное влияние на важнейший психологический и культурный элемент: она влияет на решения, которые потенциальные родители принимают относительно рождения детей. По оценкам независимых демографов, и без того низкое количество рожденных может упасть еще на 10% в ближайшие годы, если война и санкции будут продолжаться. Это будет самый низкий показатель в России за последние 250 лет.

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Итак, можно сделать вывод, что главный "природный" ресурс, который Россия хотела вытянуть из своей неоимперской войны, имеет биолого-демографический характер: украсть как можно больше населения украинского государства и переделать его на "русских", чтобы использовать как демографическую массу. Эта демографическая масса должна увеличить плотность и численность населения возрожденной Российской империи.

Ярким доказательством таких намерений является спровоцированная депортация многих жителей оккупированных российскими войсками регионов Украины и прежде всего массовое похищение детей – преступление, за которое Международный суд выдал ордер на арест Путина.

Эта демографическая цель была частично сведена на нет неожиданным сопротивлением украинской армии, которая помешала быстрой колонизации Украины, и народными демонстрациями приверженности к украинской нации на оккупированных россиянами регионах. Поэтому во время войны эта цель сопровождалась целью демографического ослабления Украины путем провокации массовой эмиграции, вызванной ухудшением условий жизни. Если Россия не может захватить все население и всю территорию Украины, то цинично хочет превратить независимую Украину в незаселенную пустошь без инфраструктуры.