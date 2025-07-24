Из-за демографического кризиса в России предлагают наказывать холостых мужчин, – СВР

Демографический кризис в России обостряется – снижение рождаемости, старение населения и высокая смертность создают серьезную угрозу для страны. Это толкает власти к радикальным и противоречивым мерам для решения социальных проблем.

В частности, наказании неженатых мужчин, которые не пытаются создать семью. Об этом в четверг, 24 июля, сообщили в Службе внешней разведки Украины, передает 24 Канал.

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Что известно о демографическом кризисе в России?

По данным разведчиков, депутаты Госдумы рассматривают предложение так называемых активистов о внесении неженатых мужчин, не делающих попыток создать семью, в "черный список МВД". Их могут наказывать исправительными работами или отправкой на войну в случае отсутствия свиданий в течение 3 месяцев.

Также ощутима провальная миграционная политика. Россия зависит от трудовых мигрантов из Центральной Азии и других регионов – для ликвидации дефицита рабочей силы. Однако страна-агрессор стремится использовать их для пополнения своих военных рядов в войне против Украины.

Отсутствие эффективной интеграционной политики, рост ксенофобии и дискриминационные практики только усугубляют проблему,

– отмечают в СВР.

Еще одной тенденцией является привлечение несовершеннолетних к работе в военно-промышленном комплексе, в частности к изготовлению БпЛА.

Такие практики свидетельствуют о деградации социальных стандартов и приоритетов государства, которое прибегает к принуждению и репрессиям и ставит военные цели выше благосостояния своих граждан,

– заключают разведчики.

Напомним, ранее российская федеральная служба государственной статистики прекратила публиковать данные о рождаемости и смертности.