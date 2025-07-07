В России прекратили отчитываться о смертности населения: в ISW объяснили, для чего это Кремлю

Федеральная служба государственной статистики России (Росстат) прекратила отчитываться о количестве смертей в стране. Вероятно, это часть усилий Кремля по сокрытию своих потерь на войне в Украине.

Информацию не разглашают даже местным исследователям. Об этом говорится в отчете ISW от 6 июля, передает 24 Канал.

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Что известно о статистике

В Институте исследования войны обратили внимание на сообщение оппозиционного российского издания от 5 июля о том, что Росстат не сообщил демографические данные в своем отчете "Социально-экономическое положение России" за январь – май 2025 года.

Кроме того, местный исследователь электоральной статистики Дмитрий Кобак в конце июня заявил, что государственная служба отказалась выполнить его запрос относительно данных об избыточной смертности среди мужчин за 2024 год и помесячной смертности по дате смерти.

К слову, ранее в ISW уже писали, что Росстат скрывает данные о населении, пытаясь скрыть текущие демографические проблемы России.

Отсутствие демографических данных в отчетах Росстата, вероятно, также имеет целью скрыть высокие показатели потерь личного состава российской армии,

– пишут аналитики.

Напомним, по данным главкома ВСУ Александра Сырского, только за первое полугодие 2025 года Силы обороны Украины обезвредили более 230 тысяч российских оккупантов, 1 311 танков и 2 885 бронированных машин врага.