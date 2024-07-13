Часть спонсоров заморозила пожертвования: возможно ли снять Байдена с избирательной гонки

Члены демократической партии настаивают на том, чтобы Джо Байден снял свою кандидатуру с предвыборной гонки. Продолжается дискуссия, кто может его заменить.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, отметив, что нормативно заменить Байдена до окончательного решения избирателей на финальной конференции демократов невозможно. Это должно быть желание действующего президента США.

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Критика демократов

Алексей Буряченко отметил, что несмотря на критику Байдена демократами, из-за не очень удачных дебатов с Дональдом Трампом, они не могут снять его кандидатуру.

Часть спонсоров демократической партии заморозила свои пожертвования, в частности 90 миллионов долларов. Это достаточно серьезная сумма для избирательной кампании. Но сейчас заменить Байдена очень проблематично,

– сказал он.

Политолог подчеркнул, что действующий президент США во время встречи с Владимиром Зеленским показал себя бодро и квалифицированно. Важно, что его поддерживает семья, поэтому, по мнению Буряченко, мало что может его побудить отказаться от баллотирования в президенты.

Другие кандидаты от демократической партии

В демократической партии рассматривают варианты других претендентов на президентскую гонку. В частности говорится о Мишель Обаме.

Она пока не согласилась быть альтернативным кандидатом или вице-президентом США,

– подчеркнул политолог.

Продолжаются дискуссии и о кандидатуре Барака Обамы и Камалы Харрис. Алексей Буряченко считает, что все эти варианты технологически сложно представить, ведь до выборов осталось не так много времени.