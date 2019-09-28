Демократы требуют от Белого дома отчет о задержке помощи Украине

Двое конгрессменов из Демократической партии, которые в Палате представителей возглавляют комитеты, написали письмо с требованием к Белому дому. Мол, обеспокоены тем, не злоупотреблял ли президент Дональд Трамп своими полномочиями, когда временно блокировал почти 400 миллионов долларов материальной помощи.

Отметим, что эти деньги Конгресс США предоставил Украине на оборону.

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Кроме того, законодатели стремятся установить временные границы, когда Трамп задержал финансирование, чтобы выяснить, связано ли это с вероятностью возобновления расследования в отношении сына оппонента Трампа на выборах 2020 Хантера Байдена.

Ранее, в ответ на вопрос журналистов о причинах задержки материальной помощи для Украины, Трамп сослался на коррупцию в Украине и таким образом хотел побудить Европу, чтобы та оказывала больше для помощи Киеву. Однако, решение все же перевести деньги было мотивировано окончанием финансового года 30 сентября.

Что известно о скандале относительно телефонного разговора Трампа и Зеленского?​Окружение американского лидера обвинило Трампа в давлении на Зелеського и попытках привлечь его к оказанию влияния на выборах президента США 2020. Речь идет об открытии дела в отношении сына главного конкурента Трампа на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.



Впоследствии Байден потребовал, чтобы действующий американский лидер обнародовал расшифровку разговора с Зеленским. По его словам, Трамп "использует влияние и ресурсы США для давления на суверенное государство-партнера, которое до сих пор подвергается прямому нападению со стороны России, заставляя Украину нарушать верховенство права и надеясь извлечь из этого политическую выгоду".



25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося двумя месяцами ранее. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь.



Его текст свидетельствует: Трамп все же говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена. Впоследствии оба лидера отрицали, что во время разговора оказывалось какое-либо давление. Но именно из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявлено начало формальной процедуры импичмента президента США.