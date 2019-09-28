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      Демократи вимагають від Білого дому звіт про затримку допомоги Україні

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Двоє конгресменів із Демократичної партії, які в Палаті представників очолюють комітети, написали листа з вимогою до Білого дому. Мовляв, стурбовані тим, чи не зловживав президент Дональд Трамп своїми повноваженнями, коли тимчасово блокував майже 400 мільйонів доларів матеріальної допомоги.

      Зазначимо, що ці гроші Конгрес США надав Україні на оборону. 

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      Окрім того, законодавці прагнуть встановити часові межі, коли Трамп затримав фінансування, аби з'ясувати, чи пов'язано це з імовірністю поновлення розслідування щодо сина опонента Трампа на виборах 2020 Хантера Байдена.

      Раніше, у відповідь на питання журналістів про причини затримки матеріальної допомоги для України, Трамп послався на корупцію в Україні і таким чином хотів спонукати Європу, аби та робила більше для допомоги Києву. Однак, рішення все ж перевести гроші було мотивовано закінченням фінансового року 30 вересня.

      Що відомо про скандал щодо телефонної розмови Трампа та Зеленського? Оточення американського лідера звинуватило Трампа у тиску на Зелеського та спробах залучити його до здійснення впливу на виборах президента США-2020. Йдеться про відкриття справи щодо сина головного конкурента Трампа на пост президента США від Демократичної партії Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.

      Згодом Байден висловив вимогу, аби чинний американський лідер оприлюднив розшифровку розмови з Зеленським. За його словами, Трамп "використовує вплив і ресурси США для тиску на суверенну державу-партнера, яка досі зазнає прямого нападу з боку Росії, змушуючи Україну порушувати верховенство права і сподіваючись отримати з цього політичну вигоду".

      25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася два місяці раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут.

      Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена. Згодом обидва лідери заперечили, що під час розмови чинився будь-який тиск.Та саме через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.

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      Теги: Новини України Новини політики Дональд Трамп Новини США Гроші
      Джерело: 24 канал
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