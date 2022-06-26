Демонстрация Путина, политическая цель, – Вячорка объяснил, почему бомбят Украину из Беларуси

Российские захватчики продолжают использовать территории Беларуси для бомбардировок украинских населенных пунктов. Скорее всего, в этом есть и политическая цель Кремля.

Об этом 24 каналу сообщил белорусский оппозиционный журналист Франек Вячорка. Он подчеркнул, что до сих пор остается присутствие российских военных на территории Беларуси, в то же время их количество может увеличиться.

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Цель обстрелов из Беларуси

Однако сейчас россияне используют соседнее государство не для нападения, а для обстрелов нашей страны. Вячорка отметил, что вчера (25 июня – 24 канал) и сегодня (26 июня – 24 канал) российские бомбардировщики заходили в воздушное пространство Беларуси и атаковали города в разных областях Украины, а затем возвращались в Россию.

Это совершенно нелогично, но мы думаем, что здесь есть политическая цель. Это такая демонстрация Владимира Путина, что он контролирует территорию Беларуси, и ему наплевать на то, что думают белорусы,

– предположил Вячорка.

По его словам, такие действия российских захватчиков – еще одно доказательство статуса оккупации Беларуси, фактически произошедшей еще в феврале 2022 года.

Ракетные обстрелы из Беларуси

Ночью и утром 25 июня Россия массово атаковала территорию Украины ракетами, большинство из которых были запущены с территории Беларуси. В частности, сообщали о взрывах в разных областях Украины:

Львовской;

Киевской;

Черниговской;

Житомирской;

Харьковской;

Николаевской.

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О массовых запусках ракет военно-воздушными силами России сообщили белорусские телеграм-каналы. Они отметили, что анализируют имеющиеся записи разговоров российских пилотов.

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