Вспомнили талибов: в России после долгих раздумий отреагировали на демонтаж памятника Екатерине II
В Одессе наконец-то демонтировали памятник российской императрице Екатерине II. Конечно, это событие не могло обойти стороной российских пропагандистов.
Россияне в "лучших своих традициях" начали комментировать снос Екатерины II в Одессе. Они сравнили украинские власти с талибами, пишет 24 Канал.
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Очередное абсурдное заявление пропагандистов
Там заявили, что "решение украинской власти демонтировать памятники императрице Екатерине II и Александру Суворову в Одессе напоминает действия талибов, взорвавших две крупнейшие в мире статуи Будды в Бамианской долине".
Как утверждают росСМИ, такое мнение высказал лидер французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино.
Как они утверждают, Асселино подчеркнул, что эти буддийские святыни, высеченные в скалах примерно в V веке, пережили нашествие Чингисхана. "А сейчас пришли талибы, которые, пользуясь идеологизированной интерпретацией ислама, решили стереть историю собственной страны, разрушив эти статуи Будды. На мой взгляд, это сравнимо с тем, что произошло в Одессе", – сказал он.
Он также заявил, что киевские власти устроили "настоящую культурную войну", снося памятники и запрещая русскую литературу в учебных заведениях и библиотеках.
Что известно о сносе памятника
- Существование памятника Екатерине II трудно назвать беззаботным. Периодически его обливали краской, обращались в суд по сносу… Местным властям пришлось нанимать охрану – еще недавно у постамента постоянно находились правоохранители. Такой "почетный караул" обходился городу в кругленькую сумму…
- Отметим, что Екатерина II – специфическая фигура в украинской истории. Российская императрица разрушала признаки нашей государственности, уничтожила казачество, ввела крепостное право и исповедовала политику тотальной русификации украинских земель.
- Вечером 28 декабря в Одессе начали демонтировать памятник русской императрице Екатерине II. Такое событие не могло остаться без внимания шуток. 24 Канал собрал подборку самых смешных мемов и сообщений.