День Флага Украины празднуют в разных уголках мира: атмосферное видеопоздравление

День Флага Украины отмечают 23 августа, накануне Дня Независимости. По случаю праздника, украинцы, проживающие в разных странах, подготовили тематическое видеопоздравление.

Представители украинских общин с дипломатами на разных континентах развернули 30-метровые флаги. Такие цифры не случайны, ведь в 2021 году Украина отмечает 30-летие Независимости.

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Как украинцев поздравили с Днем Флага

Сине-желтый флаг впечатляющих размеров развернули в Европе, Северной Америке, Африке и Азии. Он появился на самом высоком здании в Загребе и возле небоскребов Flame Towers в Азербайджане, в древнем Баальбеке и на побережье Персидского залива, в долине Теотиукан и древнем городе Петра.

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Символ Украины подняли также на воздушном шаре над высокогорным озером Пластира. К съемкам видео присоединились украинцы из таких стран:

Германия;

Нидерланды;

Греция;

Бельгия;

Испания;

Хорватия;

Азербайджан;

Австрия;

Турция;

Канада;

Иордания;

Италия;

Румыния;

Казахстан;

Швейцария;

Мексика;

Норвегия;

Финляндия;

ЮАР;

Дания;

Албания;

Ирландия;

США;

Франция;

Эстония;

ОАЭ;

Чехия;

Латвия;

Португалия;

Ливан.

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