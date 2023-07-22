День Героев в Украине: в шаге от утверждения

23 мая в Украине отмечается День Героев. Пока что не официально и далеко не во всей стране: эта традиция больше известна нашим западным областям, но скоро этот день может стать государственным. Традиция вспоминать добрую память мужественных воинов именно 23 мая имеет мощный исторический контекст. Далее читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Глава Объединения украинских националистов Евгений Коновалец дал самый первый повод ввести 23 мая Днем Героев. И, как ни прискорбно, собственной гибелью: именно в этот день 1938 года агент НКВД Павел Судоплатов убил Коновальца в Роттердаме.

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Уже через три года сбор ОУН постановил ежегодно отмечать 23 мая как День Героев. Кроме Коновальца, в мае Украина потеряла Николая Михновского и Симона Петлюру – важные фигуры для становления украинской государственности.

Когда День Героев может стать официальной датой?

Уже очень скоро 23 мая, как официальная дата Дня Героев, может появиться в календаре всех украинцев. Следовательно, я отправил депутатский запрос Президенту Украины относительно установления этого дня. Запрос поддержали 260 моих коллег по парламенту, а спикер Верховной Рады скрепил постановление своей подписью 13 июля.

Пока все буквально зависит от президента. У Владимира Зеленского есть 2 недели, чтобы рассмотреть вопрос об установлении Дня Героев или официально отклонить это предложение.

Надеемся на лучшее, ведь если глава государства поддержит инициативу – то уже со следующего года у нас будет официальный День Героев. Сейчас этот день нам нужен как никогда.

Рада уже поддержала президентский законопроект, согласно которому 8 марта и 1 мая остаются праздничными днями. Более того, эти дни не только праздничные, но и выходные. Я не настаиваю на том, чтобы 23 мая было официальным выходным, однако если мы храним в календаре 8 марта и 1 мая – почему бы не утвердить 23 мая хотя бы просто официальной датой?

Я убежден, что День Героев ничем не уступает им по значимости и должен быть установлен официально.

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Благодарить, а не грустить



23 мая должно стать не столько моментом траура, сколько возможностью поблагодарить украинских воинов, посвятить их именам названия школ или улиц. Однако самое главное – не с грустью, а с благодарностью за их преданность.

В Украине много официальных дней, когда на первый план выходит траур. К примеру:

20 января – День памяти защитников, которые держали оборону Донецкого аэропорта;

29 января – День памяти Героев Крут;

20 февраля – День Героев Небесной Сотни;

18 мая – День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа;

третье воскресенье мая – День памяти политических репрессий;

4 июня – День памяти детей Украины, которые погибли в результате российского вторжения;

29 августа – День памяти погибших защитников Украины;

четвертая суббота ноября – День памяти жертв Голодомора и т.д.

В нашем календаре есть много поводов вспомнить погибших из-за российских империализма или бестолковости. День Героев будет иметь несколько иной контекст.

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Безусловно, всем нам грустно вспоминать о близких, павших в российско-украинской войне. Однако помните: все жертвы – не зря. Все Герои боролись за идею свободной Украины, а поступки должны стать фундаментом для счастливого будущего наших следующих поколений.

Поэтому я хочу, чтобы в этот день мы вспоминали их прежде всего с благодарностью и в меньшей степени – с грустью. Ведь Герои сражались за нашу свободу и искренние улыбки на свободной земле, а не слезы. Мы еще не раз будем оплакивать наших воинов. Однако 23 мая и День Героев – это о пожизненной благодарности нашим защитникам.