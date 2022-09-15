Возможны провокации: ко дню города в Бердянске пропагандисты завезли военную форму ВСУ

17 сентября Бердянск, что в Запорожье будет отмечать 195-летие. Так, российские захватчики в этот день могут прибегнуть к коварным провокациям в оккупированном городе.

Оккупанты завезли в дом исполкома украинские флаги и военную форму Вооруженных Сил Украины. Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья.

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Какая ситуация в оккупированном Бердянске

Возможно будут использовать для каких-либо провокаций с целью обвинить ВСУ,

– отметил корреспондент.

Российские оккупационные войска уже не впервые предпринимают такие коварные действия.

Жители Бердянска рассказали о ситуации в оккупированном городе. Во время перемещения захватчиками военной техники в городе нет связи. Россияне отключают мобильную связь и интернет местным жителям.

Также в Бердянске большая проблема с повышением цен на все категории продуктов. Такая ситуация возникла из-за того, что россияне постоянно снижают курс украинской гривны, пытаясь вытеснить ее из обращения.

Было уже и 1,5 рубля к гривне, и 1,25. Сейчас пытаются установить (курс – 24 канал) 1 рубль к гривне. Но гривна все равно функционирует,

– рассказал корреспондент.

Так, ранее льготный проезд в бердянском транспорте стоил 4 гривны, а в результате "экспериментов с валютой" россиян стал 8 гривен. Обычный билет сейчас стоит около 14 гривен. Цены очень заметно подскочили, в частности, на продукты и средства гигиены.

Корреспондент рассказал, какая ситуация в оккупированном Бердянске: смотрите видео

Какая ситуация на других оккупированных территориях