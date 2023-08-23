Символ несокрушимости и победы добра над злом: военные мощно поздравляют с Днем флага

В Украине 23 августа отмечают День Государственного флага. Эта дата важна для каждого украинца, а в условиях полномасштабной войны – приобретает особый смысл.

Поздравить украинцев уже успели многие военные и разные структуры. Желающие защитники в День Государственного флага – передает 24 Канал.

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Символ свободного народа

Украинский флаг является символом идентичности, несокрушимости, свободы и олицетворяет мужество наших воинов, которые в течение 546 дней полномасштабной войны дают отпор российским захватчикам. Да, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своем приветствии подчеркнул, что флаг – это символ украинской идентичности. Сейчас защитники под сине-желтым флагом борются за свободу чтобы будущие поколения имели мирное будущее.

Символ нашей украинской идентичности. Олицетворение несокрушимости, храбрости и доблести народа, борющегося за свободу и свободу. Под сине-желтым флагом наши воины сегодня – в тяжелых боях против русских захватчиков. Чтобы у наших детей и внуков было мирное будущее. Спасибо всем защитникам и защитницам, сохранившим украинский флаг в самые сложные времена и продолжаете приближать тот день, когда желто-голубые цвета развеются над всеми освобожденными украинскими городами и селами!

– поздравил Залужный с праздником.

В Генштабе ВСУ также подчеркнули, что флаг Украины – символ нашей истории, источник патриотизма и гордости. Украинский флаг сравнивают с венцом мечты о государственности, соборности и самостоятельности.

"Сине-желтое полотнище развевается над нами в моменты триумфа и печали. Разверните сегодня свой флаг и преподнесите его в знак несокрушимости и веры в собственные силы. Пока мы живы, над Украиной никогда не поднимется флаг других цветов. С Днем Государственного флага! Слава Украине!", – присоединился к поздравлениям начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Шаптала.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что сине-желтый флаг будет в каждом украинском городе и селе, а российскую тряпку наши защитники с удовольствием выбросят. Там также подчеркнули, что с началом полномасштабного вторжения флаг Украины приобрел новые символы. Сейчас его узнают в каждом уголке мира, ведь сине-желтый флаг ассоциируется с сильными и бесстрашными людьми, которые, несмотря ни на что, стали на защиту своей Родины перед сильным врагом.

Это знамя несокрушимости и победы добра над злом. Символ свободной страны, которую нельзя завоевать или сломать. Пусть гордый сине-желтый флаг уже скоро станет знаменем победы!

– говорится в поздравлении Сырского.

В Министерстве обороны также приобщились к поздравлениям. В ведомстве подчеркнули, что украинское знамя стало и оберегом, ведь с ним наши защитники каждый день идут в бой.

"Государственное Знамя Украины стало символом борьбы с тиранией и терроризмом для всего мира и навсегда является и будет одним из символов нашей государственности. Флаг несокрушимости, свободы и отваги непременно вернется на все украинские территории и будет развеваться в пространстве победы, свободы и демократии. Слава Украинский ! Слава Украине!", – поздравили с праздником в Минобороны.

Больше, чем флаг

К поздравлениям присоединилась также и 47 ОМБр, которая уволила деревню Роботино. Бойцы подчеркнули, что Украина никогда не признает чужие цвета на собственной территории.

Никогда не признаем чужих цветов на своей земле и будем всегда защищать свой сине-желтый флаг. Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады поздравляют с Днем Государственного флага Украины!

– говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" отметили, что украинское знамя взовьется над каждым вокзалом на территории нашей страны.

"Над Донецком, Луганском, Симферополем, Бердянском, Мариуполем и всеми городами, откуда будет выбит враг. Ценность нашего национального символа растет ежедневно. Давайте чтим флаг и всех, кто под ним защищает Украину!" – поздравили украинцев железнодорожники.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что сине-желтый флаг объединяет людей во всем мире. В настоящее время он олицетворяет идею борьбы и символизирует непокорность.

"Весь мир узнает это сочетание цвета и знает, что оно защищается украинским народом!" – подчеркнули в ГПСУ.

Присоединилась к флешмобу поздравлений и Служба безопасности Украины.

Разведка мощно поздравила украинцев с Днем флага

В Главном управлении разведки мощно поздравили украинцев с Днем Государственного флага. Там подчеркнули, что сине-желтое знамя вместе с нами и в моменты триумфов, и в периоды тяжелых испытаний и борьбы. Поэтому в условиях полномасштабной войны ценность флага и его цвета ощущается особенно глубоко.

Ради этой ценности Украинское войско победоносно обороняет и атакует, а украинцы в оккупации, ожидая освобождения, прячут наш флаг от скверны и поругания московской плохие, как самую дорогую реликвию. Придет время, и оно поднимется вверх гордо над каждым нашим населенным пунктом, в каждой порабощенной ныне украинской общине!

– заявили в ГУР.

И хотя сине-желтый флаг может быть иссечен обломками, пропитан копотью битв, но он надежно оберегает украинских защитников и дарит свободу и независимость.

"Поклоняемся ему торжественно, прославляем тихо, но повсюду, где идет круглосуточная работа разведчиков — ради освобождения и защиты украинского народа, ради возвращения каждой пяди нашей законной земли под государственный флаг Украины!" – поздравили в разведке.