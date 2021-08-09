Убийства и пытки – в День коренных народов в ОП напомнили миру о Крыме под оккупацией

Из-за оккупации Крыма встал вопрос о защите крымских татар, караимов и крымчаков. Под российской оккупацией коренные народы страдают от притеснений и преследований, если выступают за целостность и суверенитет Украины.

Самопровозглашенная "власть" убивает, похищает и пытает людей, проводит обыски. Также она запрещает деятельность представительных органов коренных народов и уничтожает свободу слова, чтобы сломать сопротивление в Крыму.

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В Офисе Президента сообщили, что 9 августа Украина вместе со всем миром отмечает Международный день коренных народов. Государство в очередной раз обращает внимание международного сообщества на необходимость активно бороться за возвращение Крыма.

Также в ОП добавили, что демократические страны, уважающие права человека, присоединятся к работе Крымской платформы. Она будет объединять национальные и международные усилия на пути к деоккупации полуострова и защите прав его коренных народов.

Как защищают крымскотатарский народ

. Крымская платформа состоится 23 августа 2021 года в Киеве. Она наработает план деоккупации Крыма. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что участие в саммите подтвердили 33 страны.

Украина стремится освободить Крым и защитить коренные народы от преследований. Поэтому 26 февраля 2020 года Владимир Зеленский подписал ряд документов. В частности, указ "О Дне сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя", чтобы почтить героизм граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории.

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В феврале 2021 года Зеленский подписал указ "Об отдельных мерах, направленных на деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя". Этим документом он поручил разработать и утвердить Стратегию развития крымскотатарского языка на 2022 – 2032 годы, а также создать план защиты крымскотатарского языка. В частности, утвердить алфавит на основе латинской графики.

Также в мае по инициативе президента Верховная Рада приняла закон "О коренных народах Украины". Он регулирует защиту прав и интересов коренных народов.

Закон "О коренных народах Украины»: что известно