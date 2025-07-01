В 44 ОАБр поздравили медиков с профессиональным днем и рассказали об их титаническом труде на фронте

В 44-й ОАБр имени Даниила Апостола поздравили медиков с их профессиональным днем. Боевые медики рассказали, какой невероятный труд и преданность они вкладывают в спасение раненых защитников.

Медики на фронте ежедневно спасают жизни. Об этом сообщает 24 Канал.

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Как в 44-й ОМБр поздравили медиков?

Ко дню медицинского работника 44-я отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Даниила Апостола записала специальное видео.

Санитарный инструктор медпункта артиллерийского дивизиона "Мага" рассказала о ежедневной титанической работе боевых медиков.

Мы всегда в наряде. Мы всегда в ожидании, что поступит звонок, и нужно будет выезжать на эвакуацию,

– говорит она.

По ее словам, военные чаще всего получают акубаротравмы, или контузии. Многие защитники также получают осколочные ранения.

В 44-й ОМБр поздравили медиков с профессиональным днем: смотрите видео

Медики всегда имеют личное готовое рабочее место в авто. Водитель "Шумахер" рассказывает, что всегда готов к выезду. Бывают они и среди ночи. Медицинское авто сталкивается с трудностями в доставке раненых. Это разбитые или грунтовые дороги и, к сожалению, опасность ударов врага.

По словам санитарного инструктора "Ди", у медиков есть 2 экипажа. Один занимается соматическими больными, которых отвозят в медучреждения, могут оказать помощь на месте. Другой экипаж дежурит для оказания неотложной помощи раненым.

Наверное, 75% моих эвакуаций были именно под обстрелами,

– говорит фельдшер "Тарик".

Медиков мотивирует то, что благодаря им "300" не становятся "200", они спасают жизни.

"Жгут можно заменить чем угодно, а вот чувства, с которыми ты туда едешь – ты их не заменишь", – говорит ТВО начальника медпункта "Док".

Начальник медицинского пункта 44 ОАБр "Сократ" подчеркнул, что главной задачей является спасение жизней украинских воинов. По его мнению, наибольшей мотивацией для служащих выполнять свои боевые задачи является честность, адекватность и уважение со стороны командиров.