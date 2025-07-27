Медики на фронті щодня рятують життя. Про це повідомляє 24 Канал.

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Як у 44-ій ОМБр привітали медиків?

До дня медичного працівника 44-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола записала спеціальне відео.

Санітарний інструктор медпункту артилерійського дивізіону "Мага" розповіла про щоденну титанічну роботу бойових медиків.

Ми завжди в наряді. Ми завжди в очікуванні, що поступить дзвінок, і потрібно буде виїжджати на евакуацію,

– каже вона.

За її словами, військові найчастіше отримують акубаротравми, або контузії. Багато захисників також отримують осколкові поранення.

У 44-ій ОМБр привітали медиків з професійним днем: дивіться відео

Медики завжди мають особисте готове робоче місце в авто. Водій "Шумахер" розповідає, що завжди готовий до виїзду. Бувають вони і серед ночі. Медичне авто стикається з труднощами у доставці поранених. Це розбиті або ґрунтові дороги та, на жаль, небезпека ударів ворога.

За словами санітарного інструктора "Ді", у медиків є 2 екіпажі. Один займається соматичними хворими, яких відвозять у медзаклади, можуть надати допомогу на місці. Інший екіпаж чергує для надання невідкладної допомоги пораненим.

Напевно, 75% моїх евакуацій були саме під обстрілами,

– каже фельдшер "Тарік".

Медиків мотивує те, що завдяки їм "300" не стають "200", вони рятують життя.

"Жгут можна замінити чим завгодно, а от почуття, з якими ти туди їдеш – ти їх не заміниш", – каже ТВО начальника медпункту "Док".

Начальник медичного пункту 44 ОАБр "Сократ" підкреслив, що головним завданням є порятунок життів українських воїнів. На його думку, найбільшою мотивацією для службовців виконувати свої бойові задачі є чесність, адекватність та повага з боку командирів.