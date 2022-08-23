Какой будет комендантский час в Одессе на День Независимости

Усиленная подготовка Украины ко Дню Независимости предусматривает и усиление мер безопасности. В ряде регионов уже объявили об усилении комендантского часа, а также ввели и другие ограничения. Не исключением стала и Одесская область.

В Одесской областной военной администрации сообщили, что ужесточения комендантского часа в регионе не будет. Однако в День Независимости ввели ограничения похожие на те, которые уже есть в Киеве .

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Какие ограничения ввели в Одессе и области

Относительно комендантского часа в сообщении ОВА акцентировали, что никаких изменений не произойдет. То есть на улицу без спецразрешений нельзя выходить от 23 до 5 часов. Это распространяется как на областной центр, так и весь регион.

Проведение массовых мероприятий по случаю Дня Независимости – будет запрещено, ведь враг – непредсказуем,

– отметили в публикации.

В то же время призывали помнить о простых правилах и мерах безопасности, которые могут уберечь жизнь. Прежде всего, просят "быть особенно бдительными": соблюдать меры безопасности и при сигнале воздушной тревоги сразу идти в укрытие.

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