"За нее боролись даже без надежд на победу": как защитники поздравляют с Днем Независимости

Украинские военные и руководители силовых структур поздравили украинцев с Днем Независимости. Они отмечают, что борьба за нашу независимость еще продолжается.

Несмотря на то, что Украина сформировала свои границы 33 года назад, мы вынуждены отстаивать нашу независимость снова.

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