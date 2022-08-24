Такого тихого Дня Независимости в Харькове еще не было, – журналистка

Вместо веселого и громкого празднования Дня Независимости харьковчане вынуждены оставаться дома. В городе длится 36-часовой комендантский час.

"Праздничный" комендантский час в Харькове

Об этом 24 каналу рассказала корреспондент из Харькова Анна Черненко. По ее словам, таким тихим 24 августа в городе никогда не было. Улицы Харькова пустые, без необходимости люди не выходят.

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Корреспондент отметила, что харьковчанам следует оставаться дома, потому что работают правоохранители, но самое главное – это угроза обстрелов.

От ракетных ударов и артобстрелов с таким соседом, как россия, мы, к сожалению, не застрахованы. Поэтому в Харькове сегодня тихий, семейный и домашний День Независимости,

– подчеркнула Анна Черненко.

Полиция патрулирует Харьков на российском "Тигре"

Несмотря на это, харьковчане получили в День Независимости интересный подарок. Теперь полиция патрулирует улицы города и заботится о безопасности граждан на трофейной российской боевой машине "Тигр". Ее украсили украинской символикой и надписью: "Добрый вечер, мы из Харькова".

Журналист рассказала, что эта машина в начале полномасштабного вторжения ехала из Белгорода оккупировать Харьков, однако ВСУ и правоохранители "денацифицировали" ее. Несколько месяцев "Тигра" ремонтировали, после чего и вывезли на улицы города, но уже с другой целью.

Корреспондент рассказала о ситуации в Харькове и области в День Независимости: смотрите видео

россияне ударили по Харькову в День Независимости: коротко