Расслабляться не стоит: в ГУР заинтриговали, чего ждать россиянам в День Независимости Украины

На территории России происходит ряд интересных событий, в частности, почти каждую ночь на Москву летять неизвестные беспилотники. В канун Дня Независимости Украины наше государство работает в этом направлении, однако отталкивается прежде всего от оборонной и политической необходимости.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил 24 Каналу, что Украина отметит День Независимости с учетом норм безопасности, но детали анонсироваться не будут. Однако оккупантам точно не стоит расслабляться.

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"В отличие от существ с "шаманским" мышлением, мы привязываемся к конкретной оборонной и политической необходимости. Наши даты – это наши даты. Мы обязательно отметим День Независимости с учетом всех норм безопасности, но дарить дополнительные фестивали врагу, по крайней мере, анонсировать их точно не будем. Но расслабляться врагу не нужно", – заметил он.

Атаки России на Украину

Андрей Юсов отметил, что враг часто атакует Украину в символические даты, праздники, которые должны быть святыми для "православного российского народа". Поэтому украинцы должны быть готовы к любым действиям со стороны России и максимально осторожными ежедневно.

И в будни, и по праздникам продолжается полномасштабная война. На войне есть праздники, но нет выходных. Поэтому, конечно, мы готовимся, усиленные меры безопасности, усилия сектора безопасности и обороны, в частности, закрытие неба. Но ми должны быть внимательны каждый день, не только на праздники,

– подчеркнул представитель ГУР.

День Независимости Украины: главное