Расслабляться не стоит: в ГУР заинтриговали, чего ждать россиянам в День Независимости Украины
На территории России происходит ряд интересных событий, в частности, почти каждую ночь на Москву летять неизвестные беспилотники. В канун Дня Независимости Украины наше государство работает в этом направлении, однако отталкивается прежде всего от оборонной и политической необходимости.
Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил 24 Каналу, что Украина отметит День Независимости с учетом норм безопасности, но детали анонсироваться не будут. Однако оккупантам точно не стоит расслабляться.
К теме Пропагандисты будут визжать: в украинской разведке рассказали, чего ждать на День Независимости
"В отличие от существ с "шаманским" мышлением, мы привязываемся к конкретной оборонной и политической необходимости. Наши даты – это наши даты. Мы обязательно отметим День Независимости с учетом всех норм безопасности, но дарить дополнительные фестивали врагу, по крайней мере, анонсировать их точно не будем. Но расслабляться врагу не нужно", – заметил он.
Атаки России на Украину
Андрей Юсов отметил, что враг часто атакует Украину в символические даты, праздники, которые должны быть святыми для "православного российского народа". Поэтому украинцы должны быть готовы к любым действиям со стороны России и максимально осторожными ежедневно.
И в будни, и по праздникам продолжается полномасштабная война. На войне есть праздники, но нет выходных. Поэтому, конечно, мы готовимся, усиленные меры безопасности, усилия сектора безопасности и обороны, в частности, закрытие неба. Но ми должны быть внимательны каждый день, не только на праздники,
– подчеркнул представитель ГУР.
День Независимости Украины: главное
- Представитель ГУР МО Вадим Скибицкий сообщил, что Россия действительно может прибегнуть к ракетному террору на День Независимости Украины из-за своей помешанности на сакральных датах. В то же время в канун праздника должны беспокоиться россияне.
- Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что угроза ракетных обстрелов оккупантов из акватории Черного моря остается несмотря на то, что российские корабли находятся в бухте. Она подчеркнула, что из-за тяготения россиян к сакральным датам усиливается уровень угрозы массированных атак накануне Дня Независимости Украины.
- Заметим, что из-за угрозы ракетных обстрелов в День Независимости в Киеве не будет никаких массовых мероприятий. Однако на Крещатике проведут выставку образцов поврежденной вражеской техники. Поэтому на неделю перекроют Крещатик, однако откроют движение по улице Богдана Хмельницкого от Крещатика до улицы Владимирской.