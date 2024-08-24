Петлюра и борьба с большевиками: Дуда вспомнил, как Киев и Варшава веками стояли против России

Анджей Дуда отметил, что Польша с Украиной с самого начала российского вторжения. Польский президент отметил, что День Независимости Украины является в определенном смысле днем независимости всей Центральной Европы.

Дуда сказал на торжественном мероприятии по случаю Дня Независимости Украины, что без независимости Украины трудно представить независимыми Польшу, Литву или другие страны региона, пишет 24 Канал.

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Что сказал Дуда о Независимости

Анджей Дуда отметил, что в Польше хорошо знают, что Украина является частью европейского сообщества на протяжении веков.

Польский президент заявил, что тот факт, что Украина сегодня проливает кровь за свободу и суверенитет, а не выбирает жизнь в тени имперской политики Кремля коренится в общей истории Украины и Польши.

Достаточно вспомнить, как мы в 17 веке перед лицом московской экспансии заключили Гадячский договор, который предусматривал политическую совместную трех равноправных субъектов – Короны, Великого Княжества Литовского и Великого Княжества Русского,

– заявил Дуда.

Он вспомнил, что этот договор означал юридическую отмену Бериславского соглашения, которое поставило Украину в зависимость от царской России.

Также Анджей Дуда вспомнил, что в 19 – 20-годах 20 века польская армия бок о бок с украинской воевали против большевистской России.

"Благодаря союзу Юзефа Пилсудского и Симона Петлюры мы остановили наступление "советов". Однако тогда мы не были достаточно сильными и объединенными, чтобы изгнать большевиков с украинской земли. В конце концов та же общность ценностей и взаимная солидарность объединяет наши народы после падения коммунизма", – заявил Дуда.

Также польский президент напомнил, что Польша была первой страной в мире в 1991 году, которая официально признала независимость Украины.