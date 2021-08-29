День памяти защитников: павших воинов почтят общенациональной минутой молчания

В Украине 29 августа вспоминают воинов, погибших, защищая родную землю. Чтобы почтить их память, вся страна в 10:00 остановится ради минуты молчания.

Остановят работу в органах местного самоуправления, на предприятиях и даже в тех организациях, где работают непрерывно. Также остановится частный и общественный транспорт.

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На зданиях приспустили национальные флаги

В знак уважения защитникам, жизнь которых унес враг, сделают паузу в трансляции теле– и радиопередач.

На зданиях 29 августа приспустили сине-желтые флаги. Мемориальные мероприятия будут проходить по всей Украине. Так, в Киеве чествуют павших на площади возле Михайловского Златоверхого собора, возле Стены памяти погибших героев.

Вниманию украинцев – выставки фотографий, архивных документов, а также показы документального кино. Все – чтобы о великом подвиге украинских героев не забыли.

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Что известно об Иловайской трагедии: