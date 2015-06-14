"Без королей": как в США проходят массовые протесты на день рождения Трампа

В 79-й день рождения президента Дональда Трампа, США охватила волна массовых протестов под лозунгом "Без королей". Они проходят на фоне военного парада в Вашингтоне, в целом ожидается более 1 500 – 1 800 акций во всех 50 штатах.

В свою очередь Трамп предупредил, что любые протесты во время парада встретят с "очень большой силой". О том, как проходят демонстрации, реакцию власти и настроения на улицах американских городов – читайте в материале 24 Канала.

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