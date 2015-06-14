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24 Канал Новости мира "Без королей": как в США проходят массовые протесты на день рождения Трампа
14 июня, 18:59
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"Без королей": как в США проходят массовые протесты на день рождения Трампа

Ярослав Погончук

В 79-й день рождения президента Дональда Трампа, США охватила волна массовых протестов под лозунгом "Без королей". Они проходят на фоне военного парада в Вашингтоне, в целом ожидается более 1 500 – 1 800 акций во всех 50 штатах.

В свою очередь Трамп предупредил, что любые протесты во время парада встретят с "очень большой силой". О том, как проходят демонстрации, реакцию власти и настроения на улицах американских городов – читайте в материале 24 Канала.

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18:59, 14 июня

Фестиваль ко Дню рождения армии начался в душную погоду. Тысячи людей собрались на Национальной аллее, чтобы отметить 250-летие основания сухопутных войск США. Это мероприятие стало прологом к военному параду, запланированному на вторую половину дня.

Пройдя мимо вертолета UH-1H Huey и под большой гаубицей, установленной у одного из входов на фестиваль, гражданские посетители получили возможность подержать в руках различные образцы разряженного военного оружия - включая снайперские винтовки, легкие пулеметы, карабины, гранатометы и реактивные установки.

На месте присутствуют солдаты, которые объясняют технические характеристики каждого вида оружия и демонстрируют, как правильно с ним обращаться.

18:03, 14 июня

Тысячи людей вышли на улицы Нью-Йорка, Чикаго, Вашингтона, Атланты и других городов на акцию "No Kings Day".

18:01, 14 июня

Протестующие собрались возле Капитолия штата Джорджия против военного парада Трампа

В субботу большая группа демонстрантов собралась на площади Свободы перед Капитолием штата Джорджия в Атланте, открывая акцию протеста, в рамках которой запланировано выступление 13 спикеров – общественных активистов и политических лидеров.

"Королей в Америке нет!" – скандировала толпа в унисон, размахивая американскими флагами и держа плакаты, в частности один с надписью: "Наши ветераны не воевали за фашизм".

Протестующие резко осудили военный парад президента Дональда Трампа в Вашингтоне, назвав его расточительством государственных средств.

Я абсолютно с этим не согласна. Люди голодают. Люди страдают. Нам нужны эти деньги в других сферах,
- сказала CNN Рене Холл-Джордж, социальная работница.

Трамп заявил, что парад состоится "при любой погоде"

Президент Дональд Трамп в собственной соцсети заявил, что военный парад в Вашингтоне, округ Колумбия, состоится независимо от погодных условий.

Известно, что парад начнется в 11:00 (18:00 по киевскому времени) на Национальной аллее.

На событии будут присутствовать солдаты, армейские астронавты, представители НФЛ и кавалеры Медали Почета. Посетители смогут увидеть военные демонстрации и другие активности.

Парад будет включать демонстрацию техники, пролеты авиации и участие 6 700 военнослужащих в форме различных исторических периодов.

Где пройдут протесты

Миллионы американцев, как ожидается, 14 июня примут участие в протестах, которые организаторы называют самым мощным проявлением оппозиции к администрации президента Дональда Трампа с момента его вступления в должность в январе.

Более 2000 демонстраций во всех 50 штатах запланированы в рамках движения "Без королей", который, по словам организаторов, имеет целью отвергнуть "авторитаризм, политику, ориентированную на пользу миллиардеров и милитаризацию демократии".

Где пройдут протесты / Фото Matt Stiles and Renée Rigdon, CNN

Что известно о протестах в США

СМИ сообщали, что на день рождения Трампа в США готовятся масштабные протесты против его политики. Они должны охватить 1 800 городов во всех 50 штатах.

Организаторы заявили, что протесты пройдут везде, кроме Вашингтона. Это намеренное решение, чтобы сосредоточиться на контрасте и не дать администрации президента поводов к разжиганию конфликта.

 