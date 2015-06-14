"Без королей": как в США проходят массовые протесты на день рождения Трампа
В 79-й день рождения президента Дональда Трампа, США охватила волна массовых протестов под лозунгом "Без королей". Они проходят на фоне военного парада в Вашингтоне, в целом ожидается более 1 500 – 1 800 акций во всех 50 штатах.
В свою очередь Трамп предупредил, что любые протесты во время парада встретят с "очень большой силой". О том, как проходят демонстрации, реакцию власти и настроения на улицах американских городов – читайте в материале 24 Канала.
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Фестиваль ко Дню рождения армии начался в душную погоду. Тысячи людей собрались на Национальной аллее, чтобы отметить 250-летие основания сухопутных войск США. Это мероприятие стало прологом к военному параду, запланированному на вторую половину дня. Пройдя мимо вертолета UH-1H Huey и под большой гаубицей, установленной у одного из входов на фестиваль, гражданские посетители получили возможность подержать в руках различные образцы разряженного военного оружия - включая снайперские винтовки, легкие пулеметы, карабины, гранатометы и реактивные установки. На месте присутствуют солдаты, которые объясняют технические характеристики каждого вида оружия и демонстрируют, как правильно с ним обращаться. Тысячи людей вышли на улицы Нью-Йорка, Чикаго, Вашингтона, Атланты и других городов на акцию "No Kings Day". В субботу большая группа демонстрантов собралась на площади Свободы перед Капитолием штата Джорджия в Атланте, открывая акцию протеста, в рамках которой запланировано выступление 13 спикеров – общественных активистов и политических лидеров. "Королей в Америке нет!" – скандировала толпа в унисон, размахивая американскими флагами и держа плакаты, в частности один с надписью: "Наши ветераны не воевали за фашизм". Протестующие резко осудили военный парад президента Дональда Трампа в Вашингтоне, назвав его расточительством государственных средств. Я абсолютно с этим не согласна. Люди голодают. Люди страдают. Нам нужны эти деньги в других сферах, Президент Дональд Трамп в собственной соцсети заявил, что военный парад в Вашингтоне, округ Колумбия, состоится независимо от погодных условий. Известно, что парад начнется в 11:00 (18:00 по киевскому времени) на Национальной аллее. На событии будут присутствовать солдаты, армейские астронавты, представители НФЛ и кавалеры Медали Почета. Посетители смогут увидеть военные демонстрации и другие активности. Парад будет включать демонстрацию техники, пролеты авиации и участие 6 700 военнослужащих в форме различных исторических периодов. Миллионы американцев, как ожидается, 14 июня примут участие в протестах, которые организаторы называют самым мощным проявлением оппозиции к администрации президента Дональда Трампа с момента его вступления в должность в январе. Более 2000 демонстраций во всех 50 штатах запланированы в рамках движения "Без королей", который, по словам организаторов, имеет целью отвергнуть "авторитаризм, политику, ориентированную на пользу миллиардеров и милитаризацию демократии". Где пройдут протесты / Фото Matt Stiles and Renée Rigdon, CNN СМИ сообщали, что на день рождения Трампа в США готовятся масштабные протесты против его политики. Они должны охватить 1 800 городов во всех 50 штатах. Организаторы заявили, что протесты пройдут везде, кроме Вашингтона. Это намеренное решение, чтобы сосредоточиться на контрасте и не дать администрации президента поводов к разжиганию конфликта.
Протестующие собрались возле Капитолия штата Джорджия против военного парада Трампа
- сказала CNN Рене Холл-Джордж, социальная работница.
Трамп заявил, что парад состоится "при любой погоде"
Где пройдут протесты
Что известно о протестах в США
Фестиваль ко Дню рождения армии начался в душную погоду. Тысячи людей собрались на Национальной аллее, чтобы отметить 250-летие основания сухопутных войск США. Это мероприятие стало прологом к военному параду, запланированному на вторую половину дня.
Пройдя мимо вертолета UH-1H Huey и под большой гаубицей, установленной у одного из входов на фестиваль, гражданские посетители получили возможность подержать в руках различные образцы разряженного военного оружия - включая снайперские винтовки, легкие пулеметы, карабины, гранатометы и реактивные установки.
На месте присутствуют солдаты, которые объясняют технические характеристики каждого вида оружия и демонстрируют, как правильно с ним обращаться.
Тысячи людей вышли на улицы Нью-Йорка, Чикаго, Вашингтона, Атланты и других городов на акцию "No Kings Day".
В субботу большая группа демонстрантов собралась на площади Свободы перед Капитолием штата Джорджия в Атланте, открывая акцию протеста, в рамках которой запланировано выступление 13 спикеров – общественных активистов и политических лидеров.
"Королей в Америке нет!" – скандировала толпа в унисон, размахивая американскими флагами и держа плакаты, в частности один с надписью: "Наши ветераны не воевали за фашизм".
Протестующие резко осудили военный парад президента Дональда Трампа в Вашингтоне, назвав его расточительством государственных средств.
Я абсолютно с этим не согласна. Люди голодают. Люди страдают. Нам нужны эти деньги в других сферах,
Президент Дональд Трамп в собственной соцсети заявил, что военный парад в Вашингтоне, округ Колумбия, состоится независимо от погодных условий.
Известно, что парад начнется в 11:00 (18:00 по киевскому времени) на Национальной аллее.
На событии будут присутствовать солдаты, армейские астронавты, представители НФЛ и кавалеры Медали Почета. Посетители смогут увидеть военные демонстрации и другие активности.
Парад будет включать демонстрацию техники, пролеты авиации и участие 6 700 военнослужащих в форме различных исторических периодов.
Миллионы американцев, как ожидается, 14 июня примут участие в протестах, которые организаторы называют самым мощным проявлением оппозиции к администрации президента Дональда Трампа с момента его вступления в должность в январе.
Более 2000 демонстраций во всех 50 штатах запланированы в рамках движения "Без королей", который, по словам организаторов, имеет целью отвергнуть "авторитаризм, политику, ориентированную на пользу миллиардеров и милитаризацию демократии".
Где пройдут протесты / Фото Matt Stiles and Renée Rigdon, CNN
СМИ сообщали, что на день рождения Трампа в США готовятся масштабные протесты против его политики. Они должны охватить 1 800 городов во всех 50 штатах.
Организаторы заявили, что протесты пройдут везде, кроме Вашингтона. Это намеренное решение, чтобы сосредоточиться на контрасте и не дать администрации президента поводов к разжиганию конфликта.