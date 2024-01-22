"Донбасс – это Украина": в Макеевке развивается сине-желтое знамя ко Дню Соборности Украины
Источник:Желтая Лента
Рано или поздно украинский флаг поднимут над всеми территориями нашего государства, несмотря на все усилия России, пытающейся этому помешать. Ко Дню Соборности Украины подняли флаг во временно оккупированной Макеевке Донецкой области.
Стало известно, что украинское знамя установили активисты движения "Желтая Лента".
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Сине-желтый флаг развевался в Макеевке
Как отметили в движении "Желтая Лента", установили украинский флаг возле микрорайона "Солнечный" в Макеевке. Теперь украинский флаг высится на терриконе, с которого видна дорога из Донецка до границы с Россией.
В Макеевке развевается флаг ко Дню Соборности Украины / Фото с телеграмм-канала "Желтая Лента"
Тысячи окупантов, которые проезжают по этому пути ежедневно, будут видеть, что даже в 10-летней тени оккупации мы продолжаем борьбу с врагом, потому что Донбасс – это Украина!,
– говорится в сообщении.
В Макеевке установили флаг Украины ко Дню Соборности / Фото с телеграмм-канала "Желтая Лента"
Также активисты "Желтой ленты" опубликовали видео того, как развевается украинский флаг в Макеевке.
В Макеевке в Донецкой области установили украинский флаг: смотрите видео
Президент Украины поздравил украинский народ с Днем Соборности: основное
- Напомним, что ежегодно 22 января отмечается важный для Украины праздник – День Соборности. В этот день в 1919 году был провозглашен Акт Соединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики.
- Так, в честь этого праздника к украинцам обратился президент Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что только сильные украинцы могут стать единственными.
- Зеленский подчеркнул, что, отдавая должное соборности Украины, начиная с 1990 года, украинцы создавали живые цепи единства. Украинского единства, которое простирается от запада к востоку. "24 февраля украинцы снова взялись за руки. Избрав снова не оковы рабства, а цепь единства. Разница в том, что он приобрел новую форму, когда для каждого украинца не стало понятий "мой" или "не мой" регион, потому что каждый уголок Украины , каждый город и село стали родными", – рассказал глава государства.
- Зеленский вспомнил и тех украинцев, которые сейчас находятся на временно оккупированных территориях и продолжают сопротивляться. Президент подчеркнул, что все вместе мы заставим Россию пойти и слова Акта Соединения об объединении оторванных друг от друга части нашего государства снова прозвучат и станут реальностью.