"Донбасс – это Украина": в Макеевке развивается сине-желтое знамя ко Дню Соборности Украины

Рано или поздно украинский флаг поднимут над всеми территориями нашего государства, несмотря на все усилия России, пытающейся этому помешать. Ко Дню Соборности Украины подняли флаг во временно оккупированной Макеевке Донецкой области.

Стало известно, что украинское знамя установили активисты движения "Желтая Лента".

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Сине-желтый флаг развевался в Макеевке

Как отметили в движении "Желтая Лента", установили украинский флаг возле микрорайона "Солнечный" в Макеевке. Теперь украинский флаг высится на терриконе, с которого видна дорога из Донецка до границы с Россией.



В Макеевке развевается флаг ко Дню Соборности Украины / Фото с телеграмм-канала "Желтая Лента"

Тысячи окупантов, которые проезжают по этому пути ежедневно, будут видеть, что даже в 10-летней тени оккупации мы продолжаем борьбу с врагом, потому что Донбасс – это Украина!,

– говорится в сообщении.



В Макеевке установили флаг Украины ко Дню Соборности / Фото с телеграмм-канала "Желтая Лента"

Также активисты "Желтой ленты" опубликовали видео того, как развевается украинский флаг в Макеевке.

В Макеевке в Донецкой области установили украинский флаг: смотрите видео

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